Easy Gamer Utility для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.11.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Утилиты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,48 Мб
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Easy Gamer Utility - это интуитивно понятное приложение, созданное специально для оптимизации производительности вашей системы во время игр.

Основные возможности Easy Gamer Utility:

  • Очистка файлов кэша: утилита позволяет легко и быстро очистить кэш, связанный с играми и драйверами, что может значительно повысить производительность вашей системы во время игры.
  • Поиск сохраненных данных и файлов конфигурации: возможность быстро найти файлы сохранения игр и файлы конфигурации, что полезно, если вам нужно внести изменения или решить проблемы с игровыми данными.
  • Настройка приоритета запуска: имеется возможность изменить приоритет запуска игры на вашем компьютере, что может помочь выделить больше системных ресурсов для игрового процесса.
  • Поддержка популярных игровых платформ: Easy Gamer Utility поддерживает множество игровых платформ, включая Steam, Epic Games Launcher, Ubisoft Connect, EA App, Battle.Net, и другие, а также графические технологии NVIDIA DirectX, OpenGL, AMD Shader и Intel Shader.
  • И многое другое...
Примечание! Помните, что Easy Gamer Utility удаляет файлы кэша безвозвратно, поэтому рекомендуется создать точку восстановления перед использованием приложения, чтобы обезопасить ваши данные.
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