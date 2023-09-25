Easy Gamer Utility для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.11.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ComputerSluggish
|Категория:
|Утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,48 Мб
|СКАЧАТЬ
Easy Gamer Utility - это интуитивно понятное приложение, созданное специально для оптимизации производительности вашей системы во время игр.
Основные возможности Easy Gamer Utility:
- Очистка файлов кэша: утилита позволяет легко и быстро очистить кэш, связанный с играми и драйверами, что может значительно повысить производительность вашей системы во время игры.
- Поиск сохраненных данных и файлов конфигурации: возможность быстро найти файлы сохранения игр и файлы конфигурации, что полезно, если вам нужно внести изменения или решить проблемы с игровыми данными.
- Настройка приоритета запуска: имеется возможность изменить приоритет запуска игры на вашем компьютере, что может помочь выделить больше системных ресурсов для игрового процесса.
- Поддержка популярных игровых платформ: Easy Gamer Utility поддерживает множество игровых платформ, включая Steam, Epic Games Launcher, Ubisoft Connect, EA App, Battle.Net, и другие, а также графические технологии NVIDIA DirectX, OpenGL, AMD Shader и Intel Shader.
- И многое другое...
ArtMoney - отличная возможность упростить прохождение любимой игры, не забивая себе голову...
Приложение отслеживает состояние компонентов ПК и отображает информацию поверх экрана...
Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью...
Steam - игровая Интернет-платформа, с помощью которой можно легко скачивать, загружать, играть, обновлять и активировать игры через Интернет...
Origin - беплатное приложение для загрузки видеоигр от Electronic Arts. Это центр цифровых игр, где можно найти потрясающие игры и эксклюзивные предложения...
DOSBox - Программа эмулирует x86 процессор с поддержкой звука и DOS, позволяя тем самым запускать старые игры на платформах, не имеющих DOS...
Отзывы о программе Easy Gamer Utility
Admin
Отзывов о программе Easy Gamer Utility 1.3.11.0 пока нет, можете добавить...