Toshl Финансы для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.5.19 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:57,32 Мб
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Toshl Финансы - мобильный помощник в мире финансов, благодаря которому можно легко следить за состоянием своих кредитных карт, банковских счетов и наличных средств. Незаменимое средство которое поможет вам контролировать ваши финансовые потоки и достигать ваших целей.

Особенности Toshl Финансы:

  • Автоматическое подключение к более чем 14 000 банковских счетов и кредитных карт по всему миру, включая ведущие российские банки.
  • Быстрый и удобный ручной ввод трат всего за несколько нажатий. Калькулятор подсказок встроен в приложение.
  • Поддержка почти 200 валют, включая криптовалюты.
  • Расширенные возможности ввода данных, включая теги, финансовые счета, местоположение и фотографии для хранения чеков и отчетов о расходах.
  • Обзор ваших денежных потоков за каждый месяц.
  • Отслеживание доступных средств для трат в соответствии с вашим бюджетом.
  • Графическое представление данных с помощью секторных диаграмм, круговых диаграмм и карты трат.
  • Создание бюджетов для всех расходов или с фильтрами по категориям, тегам или счетам.
  • Уведомления при приближении к предельному бюджету.
  • Используйте неограниченное число устройств на разных платформах.
  • Автоматическая синхронизация данных между всеми устройствами и веб-приложением.
  • Автоматическое резервное копирование данных для сохранности вашей информации.
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