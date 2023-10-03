Toshl Финансы для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.5.19 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Toshl Inc.
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|57,32 Мб
|СКАЧАТЬ
Toshl Финансы - мобильный помощник в мире финансов, благодаря которому можно легко следить за состоянием своих кредитных карт, банковских счетов и наличных средств. Незаменимое средство которое поможет вам контролировать ваши финансовые потоки и достигать ваших целей.
Особенности Toshl Финансы:
- Автоматическое подключение к более чем 14 000 банковских счетов и кредитных карт по всему миру, включая ведущие российские банки.
- Быстрый и удобный ручной ввод трат всего за несколько нажатий. Калькулятор подсказок встроен в приложение.
- Поддержка почти 200 валют, включая криптовалюты.
- Расширенные возможности ввода данных, включая теги, финансовые счета, местоположение и фотографии для хранения чеков и отчетов о расходах.
- Обзор ваших денежных потоков за каждый месяц.
- Отслеживание доступных средств для трат в соответствии с вашим бюджетом.
- Графическое представление данных с помощью секторных диаграмм, круговых диаграмм и карты трат.
- Создание бюджетов для всех расходов или с фильтрами по категориям, тегам или счетам.
- Уведомления при приближении к предельному бюджету.
- Используйте неограниченное число устройств на разных платформах.
- Автоматическая синхронизация данных между всеми устройствами и веб-приложением.
- Автоматическое резервное копирование данных для сохранности вашей информации.
Сбербанк Онлайн – приложение позволяет оплачивать различные товары и услуги, включая...
Удобное Android-приложение мобильного банка без отделений Monobank. Присутствует возможность...
Приват24 – установите филиал ПриватБанка на свое устройство. С помощью программы...
Российский сервис оформления займов, благодаря которому можно быстро, легко и без...
Простое и эффективное приложение для ведения домашней бухгалтерии и учета доходов и...
Coinbase Bitcoin Wallet 6.25.0
Приложение для Android-устройств, с помощью которого можно легко и безопасно купить,...
Отзывы о программе Toshl Финансы
Admin
Отзывов о программе Toshl Финансы 3.5.19 пока нет, можете добавить...