Mercury Browser - это модифицированный браузер, основанный на популярном Firefox, созданный для пользователей, ценящих конфиденциальность и безопасность в интернете. В отличие от стандартного Firefox, Mercury Browser внедряет оптимизации и изменения, которые повышают уровень безопасности, конфиденциальности и производительности. Mercury Browser не поставляется с предустановленными расширениями, предоставляя пользователям свободу выбора. Вы можете установить необходимые расширения с сайта Firefox Extensions и настроить браузер в соответствии с вашими потребностями.

Основные возможности Mercury Browser:

Усиление безопасности: Браузер включает исправления и оптимизации из таких популярных решений, как LibreWolf и Waterfox, обеспечивая надежную защиту от онлайн-угроз.

Конфиденциальность: Все телеметрические и связанные с ними отчеты отключены по умолчанию, а также активированы функции Do Not Track и Global Privacy Control, обеспечивая анонимность ваших онлайн-активностей.

Улучшенная производительность: Благодаря оптимизациям в компиляторе (AVX, AES, LTO, PGO), браузер работает быстро и отзывчиво, обеспечивая быстрый доступ к веб-сайтам и приложениям.

Поддержка дополнений.

В целом, Mercury Browser представляет собой надежное и удобное средство для тех, кто ценит свою конфиденциальность и безопасность в интернете. Его оптимизированный подход обеспечивает отличный опыт использования, делая просмотр веб-сайтов быстрым и безопасным.