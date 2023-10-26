Mercury Browser для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|115.4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Alex313031
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|23 / 32 | Статистика
|Размер:
|55,46 Мб
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Mercury Browser - это модифицированный браузер, основанный на популярном Firefox, созданный для пользователей, ценящих конфиденциальность и безопасность в интернете. В отличие от стандартного Firefox, Mercury Browser внедряет оптимизации и изменения, которые повышают уровень безопасности, конфиденциальности и производительности. Mercury Browser не поставляется с предустановленными расширениями, предоставляя пользователям свободу выбора. Вы можете установить необходимые расширения с сайта Firefox Extensions и настроить браузер в соответствии с вашими потребностями.
Основные возможности Mercury Browser:
- Усиление безопасности: Браузер включает исправления и оптимизации из таких популярных решений, как LibreWolf и Waterfox, обеспечивая надежную защиту от онлайн-угроз.
- Конфиденциальность: Все телеметрические и связанные с ними отчеты отключены по умолчанию, а также активированы функции Do Not Track и Global Privacy Control, обеспечивая анонимность ваших онлайн-активностей.
- Улучшенная производительность: Благодаря оптимизациям в компиляторе (AVX, AES, LTO, PGO), браузер работает быстро и отзывчиво, обеспечивая быстрый доступ к веб-сайтам и приложениям.
- Поддержка дополнений.
В целом, Mercury Browser представляет собой надежное и удобное средство для тех, кто ценит свою конфиденциальность и безопасность в интернете. Его оптимизированный подход обеспечивает отличный опыт использования, делая просмотр веб-сайтов быстрым и безопасным.
Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая...
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Admin
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