FLIP для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.22.15 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:95,67 Мб
СКАЧАТЬ
FLIP скриншот № 1
FLIP скриншот № 2
FLIP скриншот № 3
FLIP скриншот № 4

FLIP – это не просто таймер, это ваш проводник к улучшению учебных привычек. Если вам сложно сконцентрироваться на учебе, работе или чтении, FLIP – ваш надежный помощник. FLIP использует методику Pomodoro и адаптирует ее к вашим потребностям, определяя оптимальное соотношение работы и перерывов для вашей максимальной продуктивности.

Основные возможности FLIP:

  • Точное измерение времени: FLIP позволяет вам точно измерить время учебы, просто перевернув телефон. Больше не надо беспокоиться о том, сколько времени ушло на занятия.
  • Измерение уровня концентрации: Узнайте свой уровень концентрации с FLIP! Это приложение поможет вам повысить концентрацию, анализируя вашу способность фокусироваться.
  • Функция мини-окна: Измеряйте время учебы, даже когда используете другие приложения. FLIP всегда рядом, помогая вам быть более продуктивным.
  • Статистика: Просматривайте статистику вашей концентрации за день, неделю или месяц. Отслеживайте свой прогресс и находите свои самые продуктивные периоды.
  • Временная шкала: Видите цели, которые вы достигли в хронологическом порядке. Это помогает вам осознавать свои успехи и планировать время более эффективно.
  • Важный день: Создавайте важные события и следите за тем, сколько времени осталось до них. Это помогает вам быть готовым к важным моментам в жизни.
ТОП-сегодня раздела "Планировщики, календарь, часы"
 

скачать Shifter calendarShifter calendar 2.0.4.8

Простой и удобный в использовании календарь рабочих смен. Присутствует возможность...

скачать Drink WaterDrink Water 1.1.0

Отслеживайте Ваше потребление воды. Присутствуют ежедневные напоминания о принятии воды,...

скачать Твой КалендарьТвой Календарь 1.4.8/0517_262b

Удобный календарь для Android, позволяющий узнать данные о праздниках России, выходных и...

скачать Shift ScheduleShift Schedule 1.19.11

Отличный планировщик вашего рабочего графика. Присутствует настройка разных типов...

скачать Organizer CalendarOrganizer Calendar 7.8

Дневник, календарь событий и список задач в одном приложении. Позволяет централизованно...

скачать График сменГрафик смен 8.0.3

Простое в использовании мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью...

Отзывы о программе FLIP

Admin

Отзывов о программе FLIP 1.22.15 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв