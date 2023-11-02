FLIP для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.22.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|RinaSoft
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|95,67 Мб
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FLIP – это не просто таймер, это ваш проводник к улучшению учебных привычек. Если вам сложно сконцентрироваться на учебе, работе или чтении, FLIP – ваш надежный помощник. FLIP использует методику Pomodoro и адаптирует ее к вашим потребностям, определяя оптимальное соотношение работы и перерывов для вашей максимальной продуктивности.
Основные возможности FLIP:
- Точное измерение времени: FLIP позволяет вам точно измерить время учебы, просто перевернув телефон. Больше не надо беспокоиться о том, сколько времени ушло на занятия.
- Измерение уровня концентрации: Узнайте свой уровень концентрации с FLIP! Это приложение поможет вам повысить концентрацию, анализируя вашу способность фокусироваться.
- Функция мини-окна: Измеряйте время учебы, даже когда используете другие приложения. FLIP всегда рядом, помогая вам быть более продуктивным.
- Статистика: Просматривайте статистику вашей концентрации за день, неделю или месяц. Отслеживайте свой прогресс и находите свои самые продуктивные периоды.
- Временная шкала: Видите цели, которые вы достигли в хронологическом порядке. Это помогает вам осознавать свои успехи и планировать время более эффективно.
- Важный день: Создавайте важные события и следите за тем, сколько времени осталось до них. Это помогает вам быть готовым к важным моментам в жизни.
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Admin
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