FLIP – это не просто таймер, это ваш проводник к улучшению учебных привычек. Если вам сложно сконцентрироваться на учебе, работе или чтении, FLIP – ваш надежный помощник. FLIP использует методику Pomodoro и адаптирует ее к вашим потребностям, определяя оптимальное соотношение работы и перерывов для вашей максимальной продуктивности.

Основные возможности FLIP: