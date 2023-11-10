CCode для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Yubsoft
|Категория:
|Редакторы кода
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,26 Мб
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CCode представляет собой редактор исходного кода, опирающийся на мощь Win32 SDK и представляющий собой полнофункциональный инструмент для работы с любыми видами файлов.
Для оптимизации рабочего процесса CCode поставляется с несколькими готовыми фрагментами кода для часто используемых кодовых фракций. Таким образом, вы можете легко вставлять фрагменты кода в свой код, чтобы сэкономить время, необходимое для их ручного ввода. Например, вы получаете возможность работать с Java main, диалоговыми окнами, командными строками C, Java build.bat, датами, заголовками CPP или .h и т.д. Кроме того, можно редактировать текст snippets.txt и таким образом добавлять свои собственные фрагменты кода.
CCode имеет нумерацию строк, маркировку окончания строк и подсветку синтаксиса, а также поддерживает несколько языков программирования. Благодаря имеющимся инструментам редактирования работать с исходным кодом стало еще проще. Вы можете легко дублировать, удалять, копировать, разделять и соединять строки кода, изменять регистр текста с верхнего на нижний и наоборот, обрезать ведущие и завершающие пробелы, вставлять комментарии к строкам.
Функции и завершение слов призваны облегчить работу, а закладки помогут быстрее и проще ориентироваться в коде. Дополнительные средства навигации позволяют быстрее переходить к конкретной строке и выполнять поиск внутри кода.
Хотя на первый взгляд все может показаться простым, навигация по меню CCode позволяет открыть множество его функциональных возможностей, готовых облегчить труд программистов и разработчиков. Встроенный редактор позволяет работать с несколькими файлами на отдельных вкладках, что является еще одним его плюсом.
Благодаря наличию пользовательских сниппетов и различных инструментов для работы с кодом и его редактирования CCode определенно заслуживает внимания, тем более что он распространяется бесплатно.
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