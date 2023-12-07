Pleenator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|DM Software
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|27,45 Мб
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Pleenator - инновационное приложение, объединяющее функции аудиоплеера и онлайн-радио с уникальными инструментами управления звуком. Простота использования и максимальная функциональность делают Pleenator идеальным выбором для настоящих меломанов.
Основные возможности Pleenator:
- Музыкальный плеер и онлайн-радио: Pleenator предоставляет доступ к вашей музыкальной коллекции и тысячам радиостанций со всего мира. Наслаждайтесь своими любимыми треками и открывайте новые музыкальные горизонты.
- Простой интерфейс: Удобный и интуитивно понятный интерфейс делает использование приложения максимально комфортным. Все необходимые опции находятся под рукой, позволяя вам полностью погрузиться в мир музыки.
- Каталог и плейлисты: Создавайте виртуальную библиотеку, легко находите и импортируйте файлы. Группируйте песни по исполнителям, году, жанру и альбому. Легко создавайте плейлисты для непрерывного прослушивания.
- Радиоплеер и ICECAST: Добавляйте радиостанции со всего мира в свой каталог. Pleenator поддерживает каталог радиостанций ICECAST, обеспечивая бесконечный выбор музыкального контента.
- Медиасервер: Подключайтесь к Pleenator с любого устройства через Wi-Fi или локальную сеть. Ваша музыка всегда под рукой, где бы вы ни находились.
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Отзывы о программе Pleenator
Admin
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