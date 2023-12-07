Artifact для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nokto
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|45,04 Мб
|СКАЧАТЬ
Artifact - это ваш проводник в мир информации, созданный сооснователями Instagram. Приложение изучает ваши интересы, предлагает самые важные и вдохновляющие материалы, а искусственный интеллект позволяет мгновенно подводить итоги.
Основные возможности приложения Artifact:
- Усовершенствованный искусственный интеллект под вашим контролем: Выберите любимые категории, настройте канал "Для вас" или просматривайте по темам, таким как техника, электромобили, телевидение и фильмы или криптовалюта.
- Управление: Скрытый контент и настройка тем для улучшенного восприятия.
- Максимальная отдача от подписок: Получайте рекомендации лучших статей из всех ваших платных источников.
- Делитесь и открывайте для себя необыкновенное: Artifact позволяет делиться ссылками со всего интернета, предоставляя визуальные ленты и креативные инструменты для редактирования и добавления подписей.
- Профили пользователей со подпиской: Ищите и подписывайтесь на интересных людей, узнавайте, что они делятся.
- Увлекательное чтение: Инструменты контроля потребления контента, мгновенные сводки, режим чтения и борьба с кликбейтом.
- Будьте в курсе: Push-уведомления, новости ведущих технологических компаний, независимые блоггеры и журналисты, глобальные заголовки.
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