Artifact для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:45,04 Мб
СКАЧАТЬ
Artifact скриншот № 1
Artifact скриншот № 2
Artifact скриншот № 3
Artifact скриншот № 4

Artifact - это ваш проводник в мир информации, созданный сооснователями Instagram. Приложение изучает ваши интересы, предлагает самые важные и вдохновляющие материалы, а искусственный интеллект позволяет мгновенно подводить итоги.

Основные возможности приложения Artifact:

  • Усовершенствованный искусственный интеллект под вашим контролем: Выберите любимые категории, настройте канал "Для вас" или просматривайте по темам, таким как техника, электромобили, телевидение и фильмы или криптовалюта.
  • Управление: Скрытый контент и настройка тем для улучшенного восприятия.
  • Максимальная отдача от подписок: Получайте рекомендации лучших статей из всех ваших платных источников.
  • Делитесь и открывайте для себя необыкновенное: Artifact позволяет делиться ссылками со всего интернета, предоставляя визуальные ленты и креативные инструменты для редактирования и добавления подписей.
  • Профили пользователей со подпиской: Ищите и подписывайтесь на интересных людей, узнавайте, что они делятся.
  • Увлекательное чтение: Инструменты контроля потребления контента, мгновенные сводки, режим чтения и борьба с кликбейтом.
  • Будьте в курсе: Push-уведомления, новости ведущих технологических компаний, независимые блоггеры и журналисты, глобальные заголовки.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать LazyMedia DeluxeLazyMedia Deluxe 3.239

Отличное приложение для доступа к онлайн-видеокаталогам, которые находятся в свободном...

скачать SS IPTVSS IPTV 1.0

универсальное приложение-плеер, для телевизоров с функцией Smart TV, позволяющее...

скачать Crystal TV+Crystal TV+ 3.1.1766

Crystal TV+ — онлайн-каталог популярных российских телевизионных каналов. Смотрите свои...

скачать YouTubeYouTube 16.49.37

YouTube - приложение от популярного одноименного медиаресурса, где собрано огромное...

скачать Час.ТВЧас.ТВ 2.4

Час.ТВ – смотрите популярные телеканалы с вашего устройства. В приложении доступны...

скачать Лайт HD TVЛайт HD TV 2.8.8

Простое и удобное в использовании приложение для Android, которое предоставляет...

Отзывы о программе Artifact

Admin

Отзывов о программе Artifact 1.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв