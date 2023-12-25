Mojitto - это приложение для дневника, которое помогает вам отслеживать свои эмоции с помощью эмодзи, коктейлей и ежемесячных отчетов.

С помощью Mojitto вы можете:

Записывать свои эмоции в виде эмодзи.

Получать свой собственный коктейль дня, основанный на ваших эмоциях.

Записывать свои истории дня со словами и фотографиями.

Получать ежемесячные отчеты о своих эмоциях.

Основные возможности Mojitto:

Запись неограниченного количества эмоций.

Творческое создание коктейлей на основе вашего настроения.

Возможность документировать свою жизнь словами и картинами.

Ежемесячные отчеты для анализа ваших эмоциональных состояний.

Mojitto - это отличный способ отслеживать свои эмоции и поддерживать хорошее психическое здоровье. Приложение простое в использовании и предлагает множество функций, которые помогут вам лучше понять себя.