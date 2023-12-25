Mojitto для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mojitto
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|30,03 Мб
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Mojitto - это приложение для дневника, которое помогает вам отслеживать свои эмоции с помощью эмодзи, коктейлей и ежемесячных отчетов.
С помощью Mojitto вы можете:
- Записывать свои эмоции в виде эмодзи.
- Получать свой собственный коктейль дня, основанный на ваших эмоциях.
- Записывать свои истории дня со словами и фотографиями.
- Получать ежемесячные отчеты о своих эмоциях.
Основные возможности Mojitto:
- Запись неограниченного количества эмоций.
- Творческое создание коктейлей на основе вашего настроения.
- Возможность документировать свою жизнь словами и картинами.
- Ежемесячные отчеты для анализа ваших эмоциональных состояний.
Mojitto - это отличный способ отслеживать свои эмоции и поддерживать хорошее психическое здоровье. Приложение простое в использовании и предлагает множество функций, которые помогут вам лучше понять себя.
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Admin
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