Mojitto для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:30,03 Мб
СКАЧАТЬ
Mojitto скриншот № 1
Mojitto скриншот № 2
Mojitto скриншот № 3
Mojitto скриншот № 4

Mojitto - это приложение для дневника, которое помогает вам отслеживать свои эмоции с помощью эмодзи, коктейлей и ежемесячных отчетов.

С помощью Mojitto вы можете:

  • Записывать свои эмоции в виде эмодзи.
  • Получать свой собственный коктейль дня, основанный на ваших эмоциях.
  • Записывать свои истории дня со словами и фотографиями.
  • Получать ежемесячные отчеты о своих эмоциях.

Основные возможности Mojitto:

  • Запись неограниченного количества эмоций.
  • Творческое создание коктейлей на основе вашего настроения.
  • Возможность документировать свою жизнь словами и картинами.
  • Ежемесячные отчеты для анализа ваших эмоциональных состояний.

Mojitto - это отличный способ отслеживать свои эмоции и поддерживать хорошее психическое здоровье. Приложение простое в использовании и предлагает множество функций, которые помогут вам лучше понять себя.

ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Мастер ШкафМастер Шкаф 2.4

Мастер Шкаф - полезное приложение для начинающих мебельных мастеров и домашних умельцев,...

скачать Lux MeterLux Meter 1.6

Lux Meter Application - ваш надежный помощник для измерения интенсивности света в любом месте....

скачать HouzzHouzz 21.12.9

Houzz — полезное приложение для Android, представляющее собой настоящую энциклопедию...

скачать ГыГы ПриколыГыГы Приколы 1.105

Приложение для мобильных Android-устройств, которое представляет собой социальную сеть...

скачать Rock IdentifierRock Identifier 2.3.6

Полезное образовательное приложение для студентов-геологов, учителей и экспертов, а...

скачать Torrent TV MobileTorrent TV Mobile 1.02

Программа для просмотра TORRENT-TV с плейлиста сайта torrent-tv.ru на мобильных телефонах и...

Отзывы о программе Mojitto

Admin

Отзывов о программе Mojitto 1.3.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв