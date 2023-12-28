Для создания DVD-фильмов всегда требуются специализированные инструменты, равно как и для добавления функций или специфических элементов в компиляцию перед записью ее на диск. Такая специализированная операция, как добавление дополнительного набора субтитров к DVD, может быть выполнена с помощью Txt2Sup.

Программа способна создавать SUP-субтитры, используя файлы других форматов, таких как SUB, SRT или TXT. Интерфейс программы предлагает обширное пространство для предварительного просмотра видео, так что вы можете проверить, как субтитры будут выглядеть на DVD.

Обычно необходимо загрузить IFO-файл с оригинального DVD, чтобы Txt2Sup считал цветовую палитру и выбрал подходящие цвета для создаваемого SUP-файла. Если у вас нет такого IFO или он не поддерживает формат SUP, вы можете просто установить флажок, и программа сама обо всем позаботится.

Цвета и шрифты субтитров можно настроить вручную в кратчайшие сроки. Кроме того, вы можете выбрать цвета антиалиаса и обводки, а также оттенки текста и фона. Если вам удобнее читать определенный тип шрифта, вы можете выбрать его, а также его гарнитуру и стиль, не говоря уже о размере и выравнивании.

Что касается шрифтов субтитров, то Txt2Sup позволяет выбрать вертикальное и горизонтальное смещение, а также значение начертания, чтобы еще больше увеличить видимость символов. Поддерживается пакетная обработка, и как только все настройки будут сделаны, останется только нажать кнопку "Generate Sup", чтобы запустить процесс.

Таким образом, Txt2Sup предоставляет все необходимые функции для быстрого создания дополнительных файлов субтитров, которые можно включить в DVD. Простая в использовании и быстрая в обработке, программа может использоваться как опытными, так и начинающими пользователями.