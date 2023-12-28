Txt2Sup для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|42.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TrustFm
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 13 | Статистика
|Размер:
|1,8 Мб
|СКАЧАТЬ
Для создания DVD-фильмов всегда требуются специализированные инструменты, равно как и для добавления функций или специфических элементов в компиляцию перед записью ее на диск. Такая специализированная операция, как добавление дополнительного набора субтитров к DVD, может быть выполнена с помощью Txt2Sup.
Программа способна создавать SUP-субтитры, используя файлы других форматов, таких как SUB, SRT или TXT. Интерфейс программы предлагает обширное пространство для предварительного просмотра видео, так что вы можете проверить, как субтитры будут выглядеть на DVD.
Обычно необходимо загрузить IFO-файл с оригинального DVD, чтобы Txt2Sup считал цветовую палитру и выбрал подходящие цвета для создаваемого SUP-файла. Если у вас нет такого IFO или он не поддерживает формат SUP, вы можете просто установить флажок, и программа сама обо всем позаботится.
Цвета и шрифты субтитров можно настроить вручную в кратчайшие сроки. Кроме того, вы можете выбрать цвета антиалиаса и обводки, а также оттенки текста и фона. Если вам удобнее читать определенный тип шрифта, вы можете выбрать его, а также его гарнитуру и стиль, не говоря уже о размере и выравнивании.
Что касается шрифтов субтитров, то Txt2Sup позволяет выбрать вертикальное и горизонтальное смещение, а также значение начертания, чтобы еще больше увеличить видимость символов. Поддерживается пакетная обработка, и как только все настройки будут сделаны, останется только нажать кнопку "Generate Sup", чтобы запустить процесс.
Таким образом, Txt2Sup предоставляет все необходимые функции для быстрого создания дополнительных файлов субтитров, которые можно включить в DVD. Простая в использовании и быстрая в обработке, программа может использоваться как опытными, так и начинающими пользователями.
Digital Video Repair - программа, позволяющая исправить проблемы с проигрыванием поврежденных AVI, MOV, MP4, M4V, MP4V, 3G2, 3GP2, 3GP и 3GPP файлов...
Простое приложение для добавления субтитров к AVI-файлам и конвертации в DivX/XviD. Легко...
Программа способна создавать SUP-субтитры, используя файлы других форматов(SUB, SRT или TXT)....
DivFix++ — программа для восстановления битых файлов формата AVI. Позволяет переписывать...
Бесплатное и простое приложение, с помощью которого можно легко настроить субтитры, не...
AVI ReComp - полезная программа, позволяющая сжимать видеофайлы в формате AVI. Для рекомпрессии...
Отзывы о программе Txt2Sup
Admin
Отзывов о программе Txt2Sup 42.11 пока нет, можете добавить...