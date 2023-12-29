AviSub для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):6 / 13 | Статистика
Размер:1,71 Мб
СКАЧАТЬ
AviSub скриншот № 1
AviSub скриншот № 2

AviSub - удобная утилита для наложения субтитров на AVI-файлы и конвертации их в формат DivX/XviD. Это надежное приложение с простым интерфейсом, позволяющим легко добавлять до трех субтитров и воспроизводить фильмы на различных проигрывателях, совместимых с DivX 6.

Основные возможности AviSub:

  • Добавление до трех субтитров к AVI-файлу.
  • Конвертация в форматы DivX/XviD для воспроизведения на различных устройствах.
  • Простота установки и отсутствие необходимости в реестре.
  • Компактный и интуитивно понятный интерфейс.
  • Поддержка форматов субтитров: SRT, TXT, IDX.
  • Настройка параметров шрифта и языка субтитров.

AviSub обеспечивает удобство использования даже для новичков. Если возникают проблемы с субтитрами, приложение уведомляет пользователя, предлагая решение. Конвертация происходит быстро, обеспечивая высококачественные результаты.
 

ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Digital Video RepairDigital Video Repair 3.7.1.0

Digital Video Repair - программа, позволяющая исправить проблемы с проигрыванием поврежденных AVI, MOV, MP4, M4V, MP4V, 3G2, 3GP2, 3GP и 3GPP файлов...

скачать AviSubAviSub 2.3

Простое приложение для добавления субтитров к AVI-файлам и конвертации в DivX/XviD. Легко...

скачать Txt2SupTxt2Sup 42.11

Программа способна создавать SUP-субтитры, используя файлы других форматов(SUB, SRT или TXT)....

скачать DivFix++DivFix++ 0.34

DivFix++ — программа для восстановления битых файлов формата AVI. Позволяет переписывать...

скачать Subtitle EditSubtitle Edit 4.0.1

Бесплатное и простое приложение, с помощью которого можно легко настроить субтитры, не...

скачать AVI ReCompAVI ReComp 1.5.4

AVI ReComp - полезная программа, позволяющая сжимать видеофайлы в формате AVI. Для рекомпрессии...

Отзывы о программе AviSub

Admin

Отзывов о программе AviSub 2.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв