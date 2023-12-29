AviSub для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TrustFm
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|6 / 13 | Статистика
|Размер:
|1,71 Мб
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AviSub - удобная утилита для наложения субтитров на AVI-файлы и конвертации их в формат DivX/XviD. Это надежное приложение с простым интерфейсом, позволяющим легко добавлять до трех субтитров и воспроизводить фильмы на различных проигрывателях, совместимых с DivX 6.
Основные возможности AviSub:
- Добавление до трех субтитров к AVI-файлу.
- Конвертация в форматы DivX/XviD для воспроизведения на различных устройствах.
- Простота установки и отсутствие необходимости в реестре.
- Компактный и интуитивно понятный интерфейс.
- Поддержка форматов субтитров: SRT, TXT, IDX.
- Настройка параметров шрифта и языка субтитров.
AviSub обеспечивает удобство использования даже для новичков. Если возникают проблемы с субтитрами, приложение уведомляет пользователя, предлагая решение. Конвертация происходит быстро, обеспечивая высококачественные результаты.
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