AviSub - удобная утилита для наложения субтитров на AVI-файлы и конвертации их в формат DivX/XviD. Это надежное приложение с простым интерфейсом, позволяющим легко добавлять до трех субтитров и воспроизводить фильмы на различных проигрывателях, совместимых с DivX 6.

Основные возможности AviSub:

Добавление до трех субтитров к AVI-файлу.

Конвертация в форматы DivX/XviD для воспроизведения на различных устройствах.

Простота установки и отсутствие необходимости в реестре.

Компактный и интуитивно понятный интерфейс.

Поддержка форматов субтитров: SRT, TXT, IDX.

Настройка параметров шрифта и языка субтитров.

AviSub обеспечивает удобство использования даже для новичков. Если возникают проблемы с субтитрами, приложение уведомляет пользователя, предлагая решение. Конвертация происходит быстро, обеспечивая высококачественные результаты.

