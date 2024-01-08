Crystalyze для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Crystalyze Media Inc.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6,42 Мб
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Crystalyze - это идеальное приложение для всех, кто увлечен коллекцией кристаллов, практикой ведьмы или духовным развитием через энергию камней. Независимо от вашего уровня опыта, Crystalyze поможет вам на новом уровне ваших духовных практик.
Основные возможности приложения Crystalyze:
- Обширная коллекция кристаллов: Исследуйте более 140 кристаллов с интуитивными описаниями, высококачественными изображениями, метафизическими свойствами, физическими характеристиками и местами происхождения.
- Персонализированный подход: Найдите идеальный кристалл для ваших нужд, фильтруя по метафизическим свойствам, чакрам, знакам зодиака, планетам или элементам.
- Синхронизация с лунными ритмами: Используйте лунный календарь и ежедневный журнал, чтобы гармонизировать вашу практику с фазами луны.
- Соединение с энергией: Познакомьтесь с кристаллами, соответствующими знакам зодиака, планетам или элементам, и понимайте их влияние на различные чакры.
- Личный каталог путешествия: Добавляйте личные заметки к каждому кристаллу, создавая уникальный каталог вашего духовного развития через камни.
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