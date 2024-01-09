Screenity для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Захват экрана - Утилиты к браузерам
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:17,05 Мб
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Screenity скриншот № 1
Screenity скриншот № 2

Screenity - мощный инструмент для браузера Chrome, позволяющий осуществлять запись экрана и создание аннотаций, разработанный с учетом ваших потребностей, независимо от того, нужно ли вам создать захватывающие демонстрации продуктов, образовательные материалы или просто поделиться впечатлениями с пользователями.

Основные возможности Screenity:

  • Запись неограниченного количества видео с любой вкладки, области экрана, рабочего стола, программы или камеры.
  • Запись микрофона или внутренного звука с возможностью использовать функции "push to talk".
  • Возможность создавать аннотации и рисунки прямо на экране, добавлять текст, стрелки, формы и многое другое.
  • Использование фонов камеры с поддержкой искусственного интеллекта для улучшения ваших записей.
  • Плавное масштабирование записей, чтобы фокусироваться на конкретных областях.
  • Размытие любой конфиденциальной информации на странице, чтобы сохранить его в приватности.
  • Редактирование аудио, обрезание записи с помощью универсального редактора.
  • Подсветка кликов и указателя мыши.
  • Настройка уведомлений для автоматической остановки записи.
  • Экспорт в форматы mp4, gif и webm или сохранение видео непосредственно на Google Drive для удобного обмена ссылками.
  • Установка обратного отсчета, скрытие или перемещение элементов пользовательского интерфейса.
  • Работает офлайн.
  • Возможность создавать столько видео, сколько нужно, в любое время.
     
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