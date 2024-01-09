Screenity для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Alyssa X
|Категории:
|Захват экрана - Утилиты к браузерам
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|17,05 Мб
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Screenity - мощный инструмент для браузера Chrome, позволяющий осуществлять запись экрана и создание аннотаций, разработанный с учетом ваших потребностей, независимо от того, нужно ли вам создать захватывающие демонстрации продуктов, образовательные материалы или просто поделиться впечатлениями с пользователями.
Основные возможности Screenity:
- Запись неограниченного количества видео с любой вкладки, области экрана, рабочего стола, программы или камеры.
- Запись микрофона или внутренного звука с возможностью использовать функции "push to talk".
- Возможность создавать аннотации и рисунки прямо на экране, добавлять текст, стрелки, формы и многое другое.
- Использование фонов камеры с поддержкой искусственного интеллекта для улучшения ваших записей.
- Плавное масштабирование записей, чтобы фокусироваться на конкретных областях.
- Размытие любой конфиденциальной информации на странице, чтобы сохранить его в приватности.
- Редактирование аудио, обрезание записи с помощью универсального редактора.
- Подсветка кликов и указателя мыши.
- Настройка уведомлений для автоматической остановки записи.
- Экспорт в форматы mp4, gif и webm или сохранение видео непосредственно на Google Drive для удобного обмена ссылками.
- Установка обратного отсчета, скрытие или перемещение элементов пользовательского интерфейса.
- Работает офлайн.
- Возможность создавать столько видео, сколько нужно, в любое время.
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