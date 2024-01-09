Screenity - мощный инструмент для браузера Chrome, позволяющий осуществлять запись экрана и создание аннотаций, разработанный с учетом ваших потребностей, независимо от того, нужно ли вам создать захватывающие демонстрации продуктов, образовательные материалы или просто поделиться впечатлениями с пользователями.

Основные возможности Screenity: