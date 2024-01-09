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Калькулятор Cтоимости Aрматуры для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:25 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:4,91 Мб
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Приложение Калькулятор Стоимости Арматуры разработано специально для продавцов стальной арматуры, упрощая процесс обслуживания клиентов. Продавцы могут вводить количество арматурных стержней, а приложение мгновенно рассчитывает общую сумму. Устраняя необходимость вручную пересчитывать сумму, скидку и общую стоимость при изменении количества.

Основные возможности приложения Калькулятор Стоимости Арматуры:

  • Быстрый расчет: Просто измените количество штук, и приложение автоматически пересчитает общую сумму, вес и размер скидки.
  • Удобство единиц измерения: Преобразовывайте количество в килограммах в количество штук с легкостью, устанавливая цены для каждой секции TMT Rebar.
  • Оценка для брендов: Получайте оценку для трех брендов, делитесь сметой через сообщения или другие приложения.
  • Гибкость использования: Рассчитанные куски или преобразованные в килограммы могут быть легко переданы для дополнительных расчетов.
  • Оценка для брендов: Получайте сравнительную оценку для трех брендов арматуры.
  • Обмен сметой: Легко делись своей сметой в текстовом формате через сообщения или другие приложения.
  • Гибкий расчет: Используйте или передавайте рассчитанные куски напрямую для дальнейших расчетов.
  • Удобное создание счетов: Генерируйте счета или счета-фактуры, отображая сумму налога отдельно, облегчая процесс для продавцов и покупателей.
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