Калькулятор Cтоимости Aрматуры для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|25 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ANKIT SARAF
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|4,91 Мб
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Приложение Калькулятор Стоимости Арматуры разработано специально для продавцов стальной арматуры, упрощая процесс обслуживания клиентов. Продавцы могут вводить количество арматурных стержней, а приложение мгновенно рассчитывает общую сумму. Устраняя необходимость вручную пересчитывать сумму, скидку и общую стоимость при изменении количества.
Основные возможности приложения Калькулятор Стоимости Арматуры:
- Быстрый расчет: Просто измените количество штук, и приложение автоматически пересчитает общую сумму, вес и размер скидки.
- Удобство единиц измерения: Преобразовывайте количество в килограммах в количество штук с легкостью, устанавливая цены для каждой секции TMT Rebar.
- Оценка для брендов: Получайте оценку для трех брендов, делитесь сметой через сообщения или другие приложения.
- Гибкость использования: Рассчитанные куски или преобразованные в килограммы могут быть легко переданы для дополнительных расчетов.
- Оценка для брендов: Получайте сравнительную оценку для трех брендов арматуры.
- Обмен сметой: Легко делись своей сметой в текстовом формате через сообщения или другие приложения.
- Гибкий расчет: Используйте или передавайте рассчитанные куски напрямую для дальнейших расчетов.
- Удобное создание счетов: Генерируйте счета или счета-фактуры, отображая сумму налога отдельно, облегчая процесс для продавцов и покупателей.
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