Трекер Привычек для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Leap Fitness Group
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11,48 Мб
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Трекер Привычек - это интуитивно понятное приложение, созданное для эффективного отслеживания привычек, управления списками дел и повышения личной продуктивности. Наше приложение обеспечивает простой и понятный интерфейс для управления ежедневными привычками и целями, предоставляя библиотеку популярных привычек для вашего удобства.
Основные возможности Трекера Привычек:
- Управляйте ежедневными привычками: Простой интерфейс делает управление привычками и целями легким. Вы можете выбирать из библиотеки самых важных привычек, чтобы начать свой путь к улучшенному образу жизни.
- Программы длиной в 30 дней: Научно доказанный метод формирования новых привычек в 3 этапа помог создать более 10 программ, гарантируя достижение целей за 30 дней.
- Концентрация и тайм-менеджмент: Используйте встроенный таймер и белый шум для повышения концентрации. Умные напоминания помогут распределить привычки на весь день.
- Статистика: Подробная статистика отслеживает ваш прогресс, мотивируя вас достигать целей и получать медали за достижения.
- Списки дел разных типов: Планируйте как регулярные, так и разовые привычки на месяц или год.
Трекер Привычек - ваш надежный наставник в саморазвитии, помогая формировать привычки, улучшать здоровье и повышать продуктивность.
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Отзывы о программе Трекер Привычек
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