Трекер Привычек для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:11,48 Мб
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Трекер Привычек - это интуитивно понятное приложение, созданное для эффективного отслеживания привычек, управления списками дел и повышения личной продуктивности. Наше приложение обеспечивает простой и понятный интерфейс для управления ежедневными привычками и целями, предоставляя библиотеку популярных привычек для вашего удобства.

Основные возможности Трекера Привычек:

  • Управляйте ежедневными привычками: Простой интерфейс делает управление привычками и целями легким. Вы можете выбирать из библиотеки самых важных привычек, чтобы начать свой путь к улучшенному образу жизни.
  • Программы длиной в 30 дней: Научно доказанный метод формирования новых привычек в 3 этапа помог создать более 10 программ, гарантируя достижение целей за 30 дней.
  • Концентрация и тайм-менеджмент: Используйте встроенный таймер и белый шум для повышения концентрации. Умные напоминания помогут распределить привычки на весь день.
  • Статистика: Подробная статистика отслеживает ваш прогресс, мотивируя вас достигать целей и получать медали за достижения.
  • Списки дел разных типов: Планируйте как регулярные, так и разовые привычки на месяц или год.

Трекер Привычек - ваш надежный наставник в саморазвитии, помогая формировать привычки, улучшать здоровье и повышать продуктивность.

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