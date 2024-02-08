Letterboxd для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.17.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Letterboxd Limited
|Категория:
|Блоги, социальные сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|58,34 Мб
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Letterboxd - это социальная сеть для киноманов, которая теперь доступна и на Android. Теперь вы можете наслаждаться всеми возможностями Letterboxd прямо на вашем мобильном устройстве.
С Letterboxd для Android вы можете просматривать список популярных, высоко оцененных и самых ожидаемых фильмов. Узнавайте о новинках, смотрите трейлеры, читайте обзоры, оценки участников, исследуйте информацию об актерах, студиях, жанрах и многое другое.
Основные возможности приложения Letterboxd:
- Просмотр трейлеров и рейтингов фильмов.
- Чтение и публикация обзоров и списков.
- Поиск фильмов, актеров и обзоров.
- Ведение списка просмотренных фильмов с возможностью редактирования.
- Просмотр профилей пользователей и фильмографии актеров и съемочной группы.
- Подписка на других пользователей и управление списками.
- Создание собственных списков и редактирование.
- Фильтрация и сортировка результатов поиска.
- Доступ к настройкам профиля для настройки ваших предпочтений.
В целом, Letterboxd - это идеальное приложение для тех, кто любит кино и хочет быть в курсе последних новинок и обсуждений в мире киноискусства.
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Admin
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