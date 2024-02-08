Letterboxd для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.17.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Блоги, социальные сети
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:58,34 Мб
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Letterboxd - это социальная сеть для киноманов, которая теперь доступна и на Android. Теперь вы можете наслаждаться всеми возможностями Letterboxd прямо на вашем мобильном устройстве.

С Letterboxd для Android вы можете просматривать список популярных, высоко оцененных и самых ожидаемых фильмов. Узнавайте о новинках, смотрите трейлеры, читайте обзоры, оценки участников, исследуйте информацию об актерах, студиях, жанрах и многое другое.

Основные возможности приложения Letterboxd:

  • Просмотр трейлеров и рейтингов фильмов.
  • Чтение и публикация обзоров и списков.
  • Поиск фильмов, актеров и обзоров.
  • Ведение списка просмотренных фильмов с возможностью редактирования.
  • Просмотр профилей пользователей и фильмографии актеров и съемочной группы.
  • Подписка на других пользователей и управление списками.
  • Создание собственных списков и редактирование.
  • Фильтрация и сортировка результатов поиска.
  • Доступ к настройкам профиля для настройки ваших предпочтений.

В целом, Letterboxd - это идеальное приложение для тех, кто любит кино и хочет быть в курсе последних новинок и обсуждений в мире киноискусства.

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