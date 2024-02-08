Letterboxd - это социальная сеть для киноманов, которая теперь доступна и на Android. Теперь вы можете наслаждаться всеми возможностями Letterboxd прямо на вашем мобильном устройстве.

С Letterboxd для Android вы можете просматривать список популярных, высоко оцененных и самых ожидаемых фильмов. Узнавайте о новинках, смотрите трейлеры, читайте обзоры, оценки участников, исследуйте информацию об актерах, студиях, жанрах и многое другое.

Основные возможности приложения Letterboxd:

Просмотр трейлеров и рейтингов фильмов.

Чтение и публикация обзоров и списков.

Поиск фильмов, актеров и обзоров.

Ведение списка просмотренных фильмов с возможностью редактирования.

Просмотр профилей пользователей и фильмографии актеров и съемочной группы.

Подписка на других пользователей и управление списками.

Создание собственных списков и редактирование.

Фильтрация и сортировка результатов поиска.

Доступ к настройкам профиля для настройки ваших предпочтений.

В целом, Letterboxd - это идеальное приложение для тех, кто любит кино и хочет быть в курсе последних новинок и обсуждений в мире киноискусства.