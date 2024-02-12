PrismBlue - это простое и эффективное приложение для редактирования текста, которое придется по вкусу тем, кто ценит простоту и продуктивность. В отличие от сложных редакторов, он предлагает минималистичный интерфейс и удобные инструменты для быстрого редактирования. Обеспечивает удобство работы и безопасность данных благодаря автоматическому созданию резервных копий.

Основные возможности приложения PrismBlue: