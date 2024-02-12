PrismBlue для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,36 Гб
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PrismBlue скриншот № 1

PrismBlue - это простое и эффективное приложение для редактирования текста, которое придется по вкусу тем, кто ценит простоту и продуктивность. В отличие от сложных редакторов, он предлагает минималистичный интерфейс и удобные инструменты для быстрого редактирования. Обеспечивает удобство работы и безопасность данных благодаря автоматическому созданию резервных копий.

Основные возможности приложения PrismBlue:

  • Стандартные функции редактирования текста, такие как копирование, вставка, вырезание и поиск.
  • Возможность отмены и восстановления изменений.
  • Переключение между белой и темной темами, а также скрытие строки состояния для комфортной работы.
  • Настройка размера и стиля шрифта для удобства чтения.
  • Запуск кода на Python, Node.js, Java или Ruby прямо из приложения.
  • Просмотр HTML- и Markdown-файлов без необходимости использования специализированных редакторов.
  • Автоматическое создание резервных копий для обеспечения безопасности данных.
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