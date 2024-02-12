PrismBlue для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Lyubomir Ternavskiy
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,36 Гб
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PrismBlue - это простое и эффективное приложение для редактирования текста, которое придется по вкусу тем, кто ценит простоту и продуктивность. В отличие от сложных редакторов, он предлагает минималистичный интерфейс и удобные инструменты для быстрого редактирования. Обеспечивает удобство работы и безопасность данных благодаря автоматическому созданию резервных копий.
Основные возможности приложения PrismBlue:
- Стандартные функции редактирования текста, такие как копирование, вставка, вырезание и поиск.
- Возможность отмены и восстановления изменений.
- Переключение между белой и темной темами, а также скрытие строки состояния для комфортной работы.
- Настройка размера и стиля шрифта для удобства чтения.
- Запуск кода на Python, Node.js, Java или Ruby прямо из приложения.
- Просмотр HTML- и Markdown-файлов без необходимости использования специализированных редакторов.
- Автоматическое создание резервных копий для обеспечения безопасности данных.
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