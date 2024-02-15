Simple OSM Viewer - это легкое в использовании приложение для просмотра открытых карт улиц. Программа позволяет вам легко перемещаться по карте с помощью жестов, а также масштабировать изображение для получения более детального представления. Она также предоставляет кнопки масштабирования, позволяющие настраивать уровни масштабирования OSM по вашему усмотрению.

Кроме того, в приложении присутствует возможность переключения между картами OSM classic и OpenTOPO, что дает пользователю больше вариативности при просмотре. Вы также можете отслеживать свое текущее местоположение на карте.

Simple OSM Viewer базируется на OSMDroid-библиотеке, что обеспечивает кэширование всех отображаемых карт и позволяет просматривать их даже без подключения к интернету.

Основные возможности приложения Simple OSM Viewer: