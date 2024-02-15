Программы для Android » Навигация, GPS » Карты » Simple OSM Viewer 1.7 23-02-09

Simple OSM Viewer для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7 23-02-09 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Карты - GPS
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,87 Мб
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Simple OSM Viewer - это легкое в использовании приложение для просмотра открытых карт улиц. Программа позволяет вам легко перемещаться по карте с помощью жестов, а также масштабировать изображение для получения более детального представления. Она также предоставляет кнопки масштабирования, позволяющие настраивать уровни масштабирования OSM по вашему усмотрению.

Кроме того, в приложении присутствует возможность переключения между картами OSM classic и OpenTOPO, что дает пользователю больше вариативности при просмотре. Вы также можете отслеживать свое текущее местоположение на карте.

Simple OSM Viewer базируется на OSMDroid-библиотеке, что обеспечивает кэширование всех отображаемых карт и позволяет просматривать их даже без подключения к интернету.

Основные возможности приложения Simple OSM Viewer:

  • Простота использования.
  • Просмотр открытых карт улиц.
  • Легкое перемещение и масштабирование карты с помощью жестов.
  • Настройка уровней масштабирования OSM.
  • Возможность переключения между картами OSM classic и OpenTOPO.
  • Отслеживание текущего местоположения пользователя.
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