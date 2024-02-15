Simple OSM Viewer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7 23-02-09 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|mspnr
|Категории:
|Карты - GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,87 Мб
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Simple OSM Viewer - это легкое в использовании приложение для просмотра открытых карт улиц. Программа позволяет вам легко перемещаться по карте с помощью жестов, а также масштабировать изображение для получения более детального представления. Она также предоставляет кнопки масштабирования, позволяющие настраивать уровни масштабирования OSM по вашему усмотрению.
Кроме того, в приложении присутствует возможность переключения между картами OSM classic и OpenTOPO, что дает пользователю больше вариативности при просмотре. Вы также можете отслеживать свое текущее местоположение на карте.
Simple OSM Viewer базируется на OSMDroid-библиотеке, что обеспечивает кэширование всех отображаемых карт и позволяет просматривать их даже без подключения к интернету.
Основные возможности приложения Simple OSM Viewer:
- Простота использования.
- Просмотр открытых карт улиц.
- Легкое перемещение и масштабирование карты с помощью жестов.
- Настройка уровней масштабирования OSM.
- Возможность переключения между картами OSM classic и OpenTOPO.
- Отслеживание текущего местоположения пользователя.
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Отзывы о программе Simple OSM Viewer
Admin
Отзывов о программе Simple OSM Viewer 1.7 23-02-09 пока нет, можете добавить...