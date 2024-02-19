PNG to ICO - ICONS Creator для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13,16 Мб
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PNG to ICO - ICONS Creator - это простое в использовании приложение, созданное для преобразования файлов изображений формата PNG в иконочные файлы ICO. Оно идеально подходит тем, кто ищет быстрый способ создания иконок для своих программных продуктов или веб-приложений.

Основные возможности приложения PNG to ICO - ICONS Creator:

  • Преобразование файлов PNG в формат ICO без лишних сложностей.
  • Интуитивно понятный интерфейс, не требующий специальных знаний в области информационных технологий.
  • Простое добавление файлов через список программы или функцию перетаскивания.
  • Настройка размера иконок с помощью предустановленных вариантов или ввода собственных параметров.
  • Регулирование качества изображения с помощью удобного ползунка.
  • Возможность добавления и удаления дополнительных элементов.
  • Поддержка работы с несколькими изображениями одновременно для экономии времени.
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