PNG to ICO - ICONS Creator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|White Moonlight
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13,16 Мб
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PNG to ICO - ICONS Creator - это простое в использовании приложение, созданное для преобразования файлов изображений формата PNG в иконочные файлы ICO. Оно идеально подходит тем, кто ищет быстрый способ создания иконок для своих программных продуктов или веб-приложений.
Основные возможности приложения PNG to ICO - ICONS Creator:
- Преобразование файлов PNG в формат ICO без лишних сложностей.
- Интуитивно понятный интерфейс, не требующий специальных знаний в области информационных технологий.
- Простое добавление файлов через список программы или функцию перетаскивания.
- Настройка размера иконок с помощью предустановленных вариантов или ввода собственных параметров.
- Регулирование качества изображения с помощью удобного ползунка.
- Возможность добавления и удаления дополнительных элементов.
- Поддержка работы с несколькими изображениями одновременно для экономии времени.
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Отзывы о программе PNG to ICO - ICONS Creator
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