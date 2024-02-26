Geocaching для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.45.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Groundspeak Inc.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|21,69 Мб
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Погрузитесь в удивительный мир геокэшинга с официальным приложением Geocaching. Присоединяйтесь к огромному сообществу активных любителей приключений, исследователей и охотников за сокровищами, где бы вы ни находились. Наши пользователи создают, делятся и находят миллионы тайников по всему миру.
Основные возможности приложения Geocaching:
- Откройте для себя миллионы спрятанных тайников по всему миру.
- Приятный и простой интерфейс для навигации и поиска.
- Разнообразие тайников всех форм и размеров.
- Играйте в любом месте и в любое время, используя GPS на вашем смартфоне.
- Возможность обмениваться сокровищами с другими участниками.
- Присоединяйтесь к глобальным мероприятиям и узнайте лучшие советы от сообщества.
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Admin
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