Geocaching для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.45.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:21,69 Мб
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Погрузитесь в удивительный мир геокэшинга с официальным приложением Geocaching. Присоединяйтесь к огромному сообществу активных любителей приключений, исследователей и охотников за сокровищами, где бы вы ни находились. Наши пользователи создают, делятся и находят миллионы тайников по всему миру.

Основные возможности приложения Geocaching:

  • Откройте для себя миллионы спрятанных тайников по всему миру.
  • Приятный и простой интерфейс для навигации и поиска.
  • Разнообразие тайников всех форм и размеров.
  • Играйте в любом месте и в любое время, используя GPS на вашем смартфоне.
  • Возможность обмениваться сокровищами с другими участниками.
  • Присоединяйтесь к глобальным мероприятиям и узнайте лучшие советы от сообщества.
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