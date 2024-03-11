Display Test для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Диагностика, тесты
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:17 Кб
СКАЧАТЬ
Display Test скриншот № 1
Display Test скриншот № 2
Display Test скриншот № 3

Display Test - это простое приложение, разработанное для проверки качества дисплея вашего устройства. В силу недостатков технологии производства дисплеев, дефекты могут быть неизбежны. Display Test поможет вам выявить такие проблемы, предоставляя серию изображений для анализа.

Основные возможности приложения Display Test:

  • Проверка наличия застрявших или мертвых пикселей.
  • Оценка однородности и цветопередачи монитора.
  • Простое управление с помощью клавиш со стрелками.
  • Возможность выбора конкретного тестового изображения.
  • Возможность сохранения отображаемого теста или всех тестов в PPM-файлы с заданным разрешением и битовой глубиной.
  • Подробные описания каждого тестового изображения для лучшего понимания.

С Display Test вы сможете внимательно проанализировать работу вашего дисплея, выявив потенциальные проблемы и дефекты. Помните, что рекомендуется проверять качество дисплея еще на этапе покупки, чтобы избежать разочарований в дальнейшем использовании.

ТОП-сегодня раздела "Диагностика, тесты"
 

скачать AIDA64 Extreme EditionAIDA64 Extreme Edition 7.00.6700

AIDA64 Extreme Edition - незаменимое приложение для диагностики ПК с возможностью проведения...

скачать CPU-ZCPU-Z 2.09

CPU-Z - небольшая полезная программа, с помощью которой вы получите всю информацию об...

скачать FurMarkFurMark 2.1.0.2 / 1.38.1.0

FurMark - мощный инструмент, который будет в первую очередь полезен оверклокерам, позволяющий...

скачать CrystalDiskMarkCrystalDiskMark 8.0.4c

CrystalDiskMark - небольшая бесплатная программа, предназначенная для сравнительного анализа...

скачать GPU-ZGPU-Z 2.57.0

GPU-Z - отличная утилита для просмотра разнообразной информации о видеокарте и ее...

скачать Core TempCore Temp 1.18.1

Core Temp - утилита, которая в режиме реального времени отображает температуру Вашего...

Отзывы о программе Display Test

Admin

Отзывов о программе Display Test 1.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв