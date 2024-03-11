Display Test - это простое приложение, разработанное для проверки качества дисплея вашего устройства. В силу недостатков технологии производства дисплеев, дефекты могут быть неизбежны. Display Test поможет вам выявить такие проблемы, предоставляя серию изображений для анализа.

Основные возможности приложения Display Test:

Проверка наличия застрявших или мертвых пикселей.

Оценка однородности и цветопередачи монитора.

Простое управление с помощью клавиш со стрелками.

Возможность выбора конкретного тестового изображения.

Возможность сохранения отображаемого теста или всех тестов в PPM-файлы с заданным разрешением и битовой глубиной.

Подробные описания каждого тестового изображения для лучшего понимания.

С Display Test вы сможете внимательно проанализировать работу вашего дисплея, выявив потенциальные проблемы и дефекты. Помните, что рекомендуется проверять качество дисплея еще на этапе покупки, чтобы избежать разочарований в дальнейшем использовании.