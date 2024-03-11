Display Test для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The Boss software solutions
|Категория:
|Диагностика, тесты
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|17 Кб
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Display Test - это простое приложение, разработанное для проверки качества дисплея вашего устройства. В силу недостатков технологии производства дисплеев, дефекты могут быть неизбежны. Display Test поможет вам выявить такие проблемы, предоставляя серию изображений для анализа.
Основные возможности приложения Display Test:
- Проверка наличия застрявших или мертвых пикселей.
- Оценка однородности и цветопередачи монитора.
- Простое управление с помощью клавиш со стрелками.
- Возможность выбора конкретного тестового изображения.
- Возможность сохранения отображаемого теста или всех тестов в PPM-файлы с заданным разрешением и битовой глубиной.
- Подробные описания каждого тестового изображения для лучшего понимания.
С Display Test вы сможете внимательно проанализировать работу вашего дисплея, выявив потенциальные проблемы и дефекты. Помните, что рекомендуется проверять качество дисплея еще на этапе покупки, чтобы избежать разочарований в дальнейшем использовании.
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