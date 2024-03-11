Pitched Tюнер для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Музыка
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:11,46 Мб
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Pitched Тюнер - это приложение, созданное музыкантами как инструмент для точной настройки инструментов. Независимо от вашего уровня мастерства - будь то начинающий или профессионал - это приложение обеспечивает быструю и простую настройку вашего инструмента прямо через микрофон вашего устройства Android.

С широким спектром поддерживаемых инструментов, включая струнные, духовые, латунные, гитары, и голос, Pitched Тюнер обеспечивает настройку даже для самых низких басовых струн. Простые элементы управления и понятные визуальные эффекты делают его идеальным выбором для начинающих, в то время как точные алгоритмы гарантируют высокую точность для опытных музыкантов.

Помимо этого, приложение может воспроизводить эталонные ноты для настройки по слуху или в качестве точки отсчета при перестройке инструмента. Выбор между синусоидальным звуком и симуляцией различных инструментов дает вам гибкость в настройке.

Pitched Тюнер также позволяет настраивать опорную частоту и поддерживает настройку для инструментов с нестандартным тоном, таких как труба в B-flat. Различные темы и настройки громкости обеспечивают комфортное использование в различных условиях и для различных инструментов.

Основные возможности Pitched Тюнер:

  • Быстрая и точная настройка инструментов через микрофон Android-устройства.
  • Поддержка широкого спектра инструментов, включая гитары, струнные, духовые, и голос.
  • Настройка без прикосновения экрана для бесперебойной настройки.
  • Четкий дисплей с иглой и набором для точного отслеживания частоты.
  • Воспроизведение эталонных нот для настройки по слуху или как точки отсчета.
  • Гибкие настройки частоты и громкости для различных условий использования и инструментов.
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