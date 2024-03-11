Pitched Tюнер для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Stonekick
|Категория:
|Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11,46 Мб
|СКАЧАТЬ
Pitched Тюнер - это приложение, созданное музыкантами как инструмент для точной настройки инструментов. Независимо от вашего уровня мастерства - будь то начинающий или профессионал - это приложение обеспечивает быструю и простую настройку вашего инструмента прямо через микрофон вашего устройства Android.
С широким спектром поддерживаемых инструментов, включая струнные, духовые, латунные, гитары, и голос, Pitched Тюнер обеспечивает настройку даже для самых низких басовых струн. Простые элементы управления и понятные визуальные эффекты делают его идеальным выбором для начинающих, в то время как точные алгоритмы гарантируют высокую точность для опытных музыкантов.
Помимо этого, приложение может воспроизводить эталонные ноты для настройки по слуху или в качестве точки отсчета при перестройке инструмента. Выбор между синусоидальным звуком и симуляцией различных инструментов дает вам гибкость в настройке.
Pitched Тюнер также позволяет настраивать опорную частоту и поддерживает настройку для инструментов с нестандартным тоном, таких как труба в B-flat. Различные темы и настройки громкости обеспечивают комфортное использование в различных условиях и для различных инструментов.
Основные возможности Pitched Тюнер:
- Быстрая и точная настройка инструментов через микрофон Android-устройства.
- Поддержка широкого спектра инструментов, включая гитары, струнные, духовые, и голос.
- Настройка без прикосновения экрана для бесперебойной настройки.
- Четкий дисплей с иглой и набором для точного отслеживания частоты.
- Воспроизведение эталонных нот для настройки по слуху или как точки отсчета.
- Гибкие настройки частоты и громкости для различных условий использования и инструментов.
Бесплатное обучающее приложение для Android, с помощью которого можно освоить азы игры на...
Простое в использовании приложение для мобильных Android-устройств, которое будет полезно...
My Piano — загрузите приложение и сыграйте на 11 доступных инструментах, включая пианино,...
Армейские песни под гитару 1.0.9
Бесплатный армейский песенник с аккордами для гитары, который поможет вспомнить давно...
uke pal free Uke Tuner & Tabs 1.7.5
uke pal free Uke Tuner & Tabs - программа для помощи в настройке гитары укулеле в стандартной настройке...
Бесплатный тюнер для бас-гитары, благодаря которому как новичок, так и профессионал...
Отзывы о программе Pitched Tюнер
Admin
Отзывов о программе Pitched Tюнер 3.1.3 пока нет, можете добавить...