Pitched Тюнер - это приложение, созданное музыкантами как инструмент для точной настройки инструментов. Независимо от вашего уровня мастерства - будь то начинающий или профессионал - это приложение обеспечивает быструю и простую настройку вашего инструмента прямо через микрофон вашего устройства Android.

С широким спектром поддерживаемых инструментов, включая струнные, духовые, латунные, гитары, и голос, Pitched Тюнер обеспечивает настройку даже для самых низких басовых струн. Простые элементы управления и понятные визуальные эффекты делают его идеальным выбором для начинающих, в то время как точные алгоритмы гарантируют высокую точность для опытных музыкантов.

Помимо этого, приложение может воспроизводить эталонные ноты для настройки по слуху или в качестве точки отсчета при перестройке инструмента. Выбор между синусоидальным звуком и симуляцией различных инструментов дает вам гибкость в настройке.

Pitched Тюнер также позволяет настраивать опорную частоту и поддерживает настройку для инструментов с нестандартным тоном, таких как труба в B-flat. Различные темы и настройки громкости обеспечивают комфортное использование в различных условиях и для различных инструментов.

Основные возможности Pitched Тюнер: