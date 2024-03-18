PixelShift to DNG для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.10 Build 105 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12,46 Мб
СКАЧАТЬ
PixelShift to DNG скриншот № 1

PixelShift to DNG - это приложение, разработанное специально для владельцев камеры Sony A7R-III и камер Pentax K1/K1-II/K3-II, которые используют режим мультисъемки Pixel Shift Multi Shooting. Этот режим создает четыре RAW-изображения, требующих конвертации в формат DNG для дальнейшей обработки. Пиксели датчика изображения смещаются при каждом снимке, создавая высококачественные изображения с более широким динамическим диапазоном.

Основные возможности приложения PixelShift to DNG:

  • Конвертация фотографий Pixel Shift RAW в формат DNG, совместимый с большинством программных инструментов обработки изображений.
  • Объединение необработанных файлов ARW в один файл DNG для удобства работы.
  • Поддержка конвертации файлов ARQ в формат DNG.
  • Простой интерфейс без необходимости в навигации по меню.
  • Возможность выбора местоположения и параметров конвертации RAW-файлов.
  • Опции автоматического переименования результирующих файлов для удобства организации.
  • Удобство использования независимо от уровня опыта пользователя.

PixelShift to DNG - это надежный инструмент для профессиональной обработки цифровых изображений, который значительно упрощает процесс конвертации RAW-файлов, сохраняя высокое качество изображений и обеспечивая удобство использования.

ТОП-сегодня раздела "Конверторы"
 

скачать Adobe PhotoshopAdobe Photoshop CC 2023 24.7

Adobe Photoshop - художники, работающие в области компьютерного дизайна, могут бесконечно...

скачать Format FactoryFormat Factory 5.17.0

Format Factory - универсальный и многофункциональный мультимедийный конвертер на все случаи...

скачать XnViewXnView 2.51.6 Standard

XnView - бесплатный аналог ACDSee, который предоставляет все необходимые инструменты для...

скачать IrfanViewIrfanView 4.66

IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества...

скачать HEIC to JPG ConverterHEIC to JPG Converter 12.1

Простой в использовании инструмент для конвертирования изображений HEIC/HEIF с вашего...

скачать HEIC Converter FreeHEIC Converter Free 1.7.0

Бесплатный, простой инструмент для преобразования HEIC/HEIF фото в более распространенные...

Отзывы о программе PixelShift to DNG

Admin

Отзывов о программе PixelShift to DNG 1.1.10 Build 105 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв