PixelShift to DNG для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.10 Build 105 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|LibRaw, LLC
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,46 Мб
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PixelShift to DNG - это приложение, разработанное специально для владельцев камеры Sony A7R-III и камер Pentax K1/K1-II/K3-II, которые используют режим мультисъемки Pixel Shift Multi Shooting. Этот режим создает четыре RAW-изображения, требующих конвертации в формат DNG для дальнейшей обработки. Пиксели датчика изображения смещаются при каждом снимке, создавая высококачественные изображения с более широким динамическим диапазоном.
Основные возможности приложения PixelShift to DNG:
- Конвертация фотографий Pixel Shift RAW в формат DNG, совместимый с большинством программных инструментов обработки изображений.
- Объединение необработанных файлов ARW в один файл DNG для удобства работы.
- Поддержка конвертации файлов ARQ в формат DNG.
- Простой интерфейс без необходимости в навигации по меню.
- Возможность выбора местоположения и параметров конвертации RAW-файлов.
- Опции автоматического переименования результирующих файлов для удобства организации.
- Удобство использования независимо от уровня опыта пользователя.
PixelShift to DNG - это надежный инструмент для профессиональной обработки цифровых изображений, который значительно упрощает процесс конвертации RAW-файлов, сохраняя высокое качество изображений и обеспечивая удобство использования.
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