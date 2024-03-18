PixelShift to DNG - это приложение, разработанное специально для владельцев камеры Sony A7R-III и камер Pentax K1/K1-II/K3-II, которые используют режим мультисъемки Pixel Shift Multi Shooting. Этот режим создает четыре RAW-изображения, требующих конвертации в формат DNG для дальнейшей обработки. Пиксели датчика изображения смещаются при каждом снимке, создавая высококачественные изображения с более широким динамическим диапазоном.

Основные возможности приложения PixelShift to DNG:

Конвертация фотографий Pixel Shift RAW в формат DNG, совместимый с большинством программных инструментов обработки изображений.

Объединение необработанных файлов ARW в один файл DNG для удобства работы.

Поддержка конвертации файлов ARQ в формат DNG.

Простой интерфейс без необходимости в навигации по меню.

Возможность выбора местоположения и параметров конвертации RAW-файлов.

Опции автоматического переименования результирующих файлов для удобства организации.

Удобство использования независимо от уровня опыта пользователя.

PixelShift to DNG - это надежный инструмент для профессиональной обработки цифровых изображений, который значительно упрощает процесс конвертации RAW-файлов, сохраняя высокое качество изображений и обеспечивая удобство использования.