Stop Tobacco для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:22,68 Мб
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Stop Tobacco - это ваш личный помощник в борьбе с курением. Приложение предлагает комплексный подход, помогая постепенно снижать зависимость и укреплять мотивацию. С помощью индивидуальной программы и поддержки онлайн-терапевтов, Stop Tobacco направляет вас на пути к здоровой жизни без никотина.

Основные возможности приложения Stop Tobacco:

  • Персонализированная программа: На основе вашего профиля курильщика и уровня зависимости, приложение разрабатывает индивидуальный план отказа от курения.
  • Ежедневные задачи: Четыре задачи в день для изменения привычек и преодоления психологических барьеров.
  • Поддержка и мотивация: Онлайн-терапевты доступны для консультаций и направления в любое время.
  • Релаксация и управление кризисами: Руководство по релаксации и советы для контроля беспокойства и сильных тяг к курению.
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