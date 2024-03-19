Stop Tobacco - это ваш личный помощник в борьбе с курением. Приложение предлагает комплексный подход, помогая постепенно снижать зависимость и укреплять мотивацию. С помощью индивидуальной программы и поддержки онлайн-терапевтов, Stop Tobacco направляет вас на пути к здоровой жизни без никотина.

Основные возможности приложения Stop Tobacco: