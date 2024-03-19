Stop Tobacco для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Radarbot Company
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|22,68 Мб
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Stop Tobacco - это ваш личный помощник в борьбе с курением. Приложение предлагает комплексный подход, помогая постепенно снижать зависимость и укреплять мотивацию. С помощью индивидуальной программы и поддержки онлайн-терапевтов, Stop Tobacco направляет вас на пути к здоровой жизни без никотина.
Основные возможности приложения Stop Tobacco:
- Персонализированная программа: На основе вашего профиля курильщика и уровня зависимости, приложение разрабатывает индивидуальный план отказа от курения.
- Ежедневные задачи: Четыре задачи в день для изменения привычек и преодоления психологических барьеров.
- Поддержка и мотивация: Онлайн-терапевты доступны для консультаций и направления в любое время.
- Релаксация и управление кризисами: Руководство по релаксации и советы для контроля беспокойства и сильных тяг к курению.
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