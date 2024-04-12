IsMyTouchScreenOK - это небольшая утилита, предназначенная для проверки сенсорных экранов на наличие дефектов. Она призвана помочь пользователям определить работоспособность или потенциальные проблемы с экраном перед покупкой или во время гарантийного периода.

Установка и настройка приложения максимально упрощены: вам нужно лишь распаковать архив и запустить программу. После запуска на экране отображается инструкция по использованию. Кроме того, утилита отображает текущее разрешение экрана и окна, что позволяет проверить соответствие настроек.

Основные функции приложения включают:

Калибровку сенсорного экрана с помощью клавиши C.

Переключение в полноэкранный режим нажатием клавиши F11.

Выход из программы с помощью клавиши ESC.

Для проверки сенсорного экрана пользователю необходимо просто коснуться всех его областей одним или несколькими пальцами. Чем больше областей охвачено, тем надежнее результаты проверки.

Разработчики также отмечают, что утилиту можно использовать для тестирования сенсорных функций телевизоров Smart TV. Это особенно полезно при выборе дорогого телевизора с подключением к ПК, чтобы избежать проблем в будущем.

В целом, IsMyTouchScreenOK - это простая и удобная программа, предназначенная для широкого круга пользователей. Она позволяет быстро и легко проверить работоспособность сенсорных экранов и избежать неприятных сюрпризов при покупке нового устройства или во время использования существующего.