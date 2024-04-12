Brightness.Manager.OK для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.01 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nenad Hrg
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|48 Кб
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Brightness.Manager.OK - это удобное приложение, которое поможет вам контролировать яркость вашего дисплея с легкостью. Не всегда легко настроить яркость экрана, особенно если у вас установлена операционная система Windows 10/11, где могут возникнуть проблемы с регулировкой яркости. Brightness Manager OK призван решить эту проблему, предоставляя удобный способ контроля за яркостью экрана.
Простой и лаконичный дизайн приложения делает его легким в использовании. Настройка уровня яркости с помощью ползунков - это интуитивно понятное решение, которое доступно даже для неопытных пользователей. Возможность регулировать яркость отдельных каналов RGB придает дополнительную гибкость и контроль.
Однако Brightness.Manager.OK не ограничивается простой регулировкой яркости. Он также предоставляет доступ к различным функциям Windows, таким как заставка, параметры питания и центр мобильности, что делает его еще более полезным и удобным в использовании.
Хотя в приложении уже есть много полезных функций, в будущих версиях можно было бы добавить возможность ввода цифровых значений яркости параллельно с ползунками, что сделало бы настройку еще более точной и удобной.
Основные возможности приложения Brightness.Manager.OK:
- Простой и интуитивно понятный интерфейс.
- Регулировка яркости экрана с помощью ползунков.
- Возможность контролировать яркость отдельных каналов RGB.
- Доступ к различным функциям Windows.
- Удобство использования для всех категорий пользователей.
В целом, Brightness.Manager.OK - это ваш надежный помощник в контроле за яркостью экрана на компьютере под управлением Windows.
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