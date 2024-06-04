Copy My Data для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Red Sky Labs
|Категория:
|Обмен файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|26.73 Мб
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Copy My Data: Transfer Content - это приложение, позволяющее пользователям передавать данные между смартфонами по сети Wi-Fi без необходимости использования компьютера. Основная цель приложения - облегчить процесс переноса данных с одного устройства на другое, обеспечивая при этом безопасность и удобство для пользователя.
Copy My Data предоставляет простой и быстрый способ передачи различных видов данных, таких как контакты, календарные события, фотографии, видео и музыкальные файлы. С помощью QR-кода, который генерируется приложением, пользователи могут легко соединять свои устройства и начать передачу данных. Приложение гарантирует, что оба устройства должны быть подключены к одной и той же сети Wi-Fi для успешной работы.
Весь процесс переноса данных занимает всего несколько шагов, что делает его доступным даже для пользователей с минимальным техническим опытом. Copy My Data обеспечивает высокую скорость передачи и безопасность данных, что особенно важно при переносе личных и конфиденциальных файлов.
Список основных возможностей приложения Copy My Data:
- Передача данных между смартфонами по сети Wi-Fi
- Использование QR-кода для быстрого и безопасного подключения устройств
- Перенос контактов, календарных событий, фотографий, видео и музыкальных файлов
- Простая и интуитивно понятная процедура передачи данных
- Высокая скорость и безопасность передачи данных
- Поддержка различных типов файлов и данных
- Возможность клонирования данных со старого устройства на новое
- Совместимость с различными операционными системами смартфонов
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