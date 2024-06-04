Copy My Data для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Обмен файлами
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:26.73 Мб
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Copy My Data: Transfer Content - это приложение, позволяющее пользователям передавать данные между смартфонами по сети Wi-Fi без необходимости использования компьютера. Основная цель приложения - облегчить процесс переноса данных с одного устройства на другое, обеспечивая при этом безопасность и удобство для пользователя.

Copy My Data предоставляет простой и быстрый способ передачи различных видов данных, таких как контакты, календарные события, фотографии, видео и музыкальные файлы. С помощью QR-кода, который генерируется приложением, пользователи могут легко соединять свои устройства и начать передачу данных. Приложение гарантирует, что оба устройства должны быть подключены к одной и той же сети Wi-Fi для успешной работы.

Весь процесс переноса данных занимает всего несколько шагов, что делает его доступным даже для пользователей с минимальным техническим опытом. Copy My Data обеспечивает высокую скорость передачи и безопасность данных, что особенно важно при переносе личных и конфиденциальных файлов.

Список основных возможностей приложения Copy My Data:

  • Передача данных между смартфонами по сети Wi-Fi
  • Использование QR-кода для быстрого и безопасного подключения устройств
  • Перенос контактов, календарных событий, фотографий, видео и музыкальных файлов
  • Простая и интуитивно понятная процедура передачи данных
  • Высокая скорость и безопасность передачи данных
  • Поддержка различных типов файлов и данных
  • Возможность клонирования данных со старого устройства на новое
  • Совместимость с различными операционными системами смартфонов
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