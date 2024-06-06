Ashampoo Windows 11 Ad­Block для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Блокировка рекламы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:957 Кб
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Ashampoo Windows 11 Ad­Block скриншот № 1

Ashampoo Windows 11 AdBlock - это утилита, предназначенная для блокировки рекламы и изменения стандартных настроек телеметрии в операционной системе Windows 11. Программа позволяет пользователям управлять рекламой в различных частях системы, предоставляя простой и удобный интерфейс для настройки всех параметров.

Ashampoo Windows 11 AdBlock легко устанавливается через Ashampoo Connect, при условии, что у вас есть учетная запись Ashampoo. После установки программа предоставляет элегантное черное окно с простым графическим интерфейсом. Основные функции доступны через ползунки, которые позволяют отключать или включать рекламу в определенных областях Windows. Программа также позволяет выбрать и настроить все параметры одним щелчком мыши для максимального удобства.

Программа Ashampoo Windows 11 AdBlock может быть использована для блокировки рекламы в таких областях, как Проводник, экран блокировки, окно настроек, меню «Пуск» и результаты поиска Bing. Дополнительно, приложение позволяет отключить общие советы и персонализированную рекламу, улучшая общий пользовательский опыт.

Одним из ключевых преимуществ Ashampoo Windows 11 AdBlock является возможность управления рекламными настройками без необходимости внесения изменений в системные настройки или модификации реестра вручную. Это делает программу безопасной и удобной в использовании, особенно для пользователей, которые не хотят вдаваться в технические детали настройки операционной системы.

Список основных возможностей приложения Ashampoo Windows 11 AdBlock:

  • Блокировка рекламы в Проводнике Windows.
  • Отключение рекламы на экране блокировки.
  • Управление рекламными настройками в окне «Настройки».
  • Блокировка рекламы в меню «Пуск».
  • Отключение рекламы в результатах поиска Bing.
  • Возможность отключения общих советов и персонализированной рекламы.
  • Удобный графический интерфейс с простыми настройками.
  • Легкая установка и настройка через Ashampoo Connect.
  • Управление всеми настройками одним щелчком мыши.
  • Безопасное использование без необходимости изменения системных настроек или реестра.
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