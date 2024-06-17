Прогноз клева для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|MaxSaur
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|29.46 Мб
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Прогноз клёва — приложение, предназначенное для рыбаков, которое позволяет предсказывать клев рыбы на основе анализа изменений атмосферного давления и других погодных факторов за последние несколько дней. Это приложение подходит как для профессиональных рыбаков, так и для новичков, помогая оптимизировать время и место для рыбалки, что увеличивает вероятность хорошего улова.
С помощью Прогноз клёва вы сможете получать точные данные о погодных условиях, таких как графики изменения атмосферного давления, скорость ветра и перепады температуры. Эти данные позволяют наглядно видеть, как менялась погода за последние дни, и на основе этого делать прогноз клева. Рыба, как известно, отрицательно реагирует на резкие перемены погоды, и лучше всего клюет, когда погода остается стабильной несколько дней подряд.
Приложение также предоставляет информацию о фазах луны и направлении ветра. Эти показатели, по мнению многих опытных рыболовов, также существенно влияют на активность рыбы. Благодаря этому, вы сможете планировать свои рыбалки более эффективно и результативно.
Список основных возможностей приложения Прогноз клёва:
- Прогнозирование клева рыбы на основе данных об изменении атмосферного давления.
- Графики изменения атмосферного давления, скорости ветра и температуры.
- Отслеживание фаз луны и их влияние на активность рыбы.
- Информация о направлении и скорости ветра.
- Возможность использовать приложение в любом месте мира.
- Повышение эффективности рыбалки благодаря точным и своевременным данным.
- Удобный и интуитивно понятный интерфейс.
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