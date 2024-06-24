Harmony Music для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|anandnet
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|16.74 Мб
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Harmony Music - это универсальное приложение для потоковой передачи музыки, разработанное для обеспечения удобного и многофункционального прослушивания музыки. Оно предлагает пользователю возможность воспроизведения песен с YouTube и YouTube Music, а также изменения качества звучания при потоковом воспроизведении. Современный и простой в использовании интерфейс приложения делает его доступным и понятным даже для новых пользователей.
Приложение обладает множеством функций, которые аккуратно организованы и удобно расположены. Пользователь может переключаться между нижней и боковой панелями навигации, что позволяет настроить интерфейс под свои предпочтения. Harmony Music предлагает несколько способов поиска и прослушивания музыки через основные вкладки, что позволяет пользователю самостоятельно управлять своим музыкальным процессом. Можно воспроизводить любимые песни, создавать плейлисты и закладки для быстрого доступа к лучшим трекам.
Harmony Music позволяет загружать песни для прослушивания в автономном режиме, настраивать качество потокового воспроизведения, пропускать тишину, использовать эквалайзер и устанавливать таймер сна для персонализированного опыта прослушивания. Приложение также предлагает синхронизированные тексты песен, динамические темы и возможность переключения между навигационными панелями, что дает полный контроль над музыкальным путешествием.
Основные возможности приложения Harmony Music:
- Воспроизведение песен с YouTube и YouTube Music.
- Создание и управление персонализированными плейлистами.
- Загрузка треков для прослушивания в автономном режиме.
- Настройка качества потокового воспроизведения.
- Пропуск тишины в треках.
- Использование эквалайзера для настройки звука.
- Установка таймера сна для автоматического отключения музыки.
- Синхронизированные и простые тексты песен.
- Динамические темы интерфейса.
- Переключение между нижней и боковой панелями навигации.
- Поддержка радиостанций для индивидуального прослушивания.
- Многоязычная поддержка для более широкого доступа.
- Интеграция с Android Auto для удобного управления музыкой во время движения.
Harmony Music - это потоковое приложение для музыки, которое не требует регистрации и не содержит рекламы. Оно легко интегрируется с другими сервисами плейлистов и предлагает широкий набор функций для удобного и персонализированного прослушивания музыки.
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Отзывы о программе Harmony Music
Admin
Отзывов о программе Harmony Music 1.9.2 пока нет, можете добавить...