Harmony Music для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
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Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:16.74 Мб
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Harmony Music скриншот № 1

Harmony Music - это универсальное приложение для потоковой передачи музыки, разработанное для обеспечения удобного и многофункционального прослушивания музыки. Оно предлагает пользователю возможность воспроизведения песен с YouTube и YouTube Music, а также изменения качества звучания при потоковом воспроизведении. Современный и простой в использовании интерфейс приложения делает его доступным и понятным даже для новых пользователей.

Приложение обладает множеством функций, которые аккуратно организованы и удобно расположены. Пользователь может переключаться между нижней и боковой панелями навигации, что позволяет настроить интерфейс под свои предпочтения. Harmony Music предлагает несколько способов поиска и прослушивания музыки через основные вкладки, что позволяет пользователю самостоятельно управлять своим музыкальным процессом. Можно воспроизводить любимые песни, создавать плейлисты и закладки для быстрого доступа к лучшим трекам.

Harmony Music позволяет загружать песни для прослушивания в автономном режиме, настраивать качество потокового воспроизведения, пропускать тишину, использовать эквалайзер и устанавливать таймер сна для персонализированного опыта прослушивания. Приложение также предлагает синхронизированные тексты песен, динамические темы и возможность переключения между навигационными панелями, что дает полный контроль над музыкальным путешествием.

Основные возможности приложения Harmony Music:

  • Воспроизведение песен с YouTube и YouTube Music.
  • Создание и управление персонализированными плейлистами.
  • Загрузка треков для прослушивания в автономном режиме.
  • Настройка качества потокового воспроизведения.
  • Пропуск тишины в треках.
  • Использование эквалайзера для настройки звука.
  • Установка таймера сна для автоматического отключения музыки.
  • Синхронизированные и простые тексты песен.
  • Динамические темы интерфейса.
  • Переключение между нижней и боковой панелями навигации.
  • Поддержка радиостанций для индивидуального прослушивания.
  • Многоязычная поддержка для более широкого доступа.
  • Интеграция с Android Auto для удобного управления музыкой во время движения.

Harmony Music - это потоковое приложение для музыки, которое не требует регистрации и не содержит рекламы. Оно легко интегрируется с другими сервисами плейлистов и предлагает широкий набор функций для удобного и персонализированного прослушивания музыки.

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