Ashampoo Image Compressor - это приложение, предназначенное для уменьшения размера цифровых фотографий. В современном мире, где фотоснимки занимают значительное место в наших устройствах, такая программа помогает оптимизировать использование памяти. Уменьшая размер изображений до 80%, Ashampoo Image Compressor позволяет освободить дисковое пространство и ускорить процесс обмена фотографиями.

Интерфейс приложения очень прост и понятен. Основное окно программы представляет собой большую область для загрузки исходных изображений, что упрощает процесс сжатия. Программа поддерживает форматы JPG, PNG и WEBP, что позволяет пользователям легко перетаскивать изображения для сжатия. Ashampoo Image Compressor автоматически находит оптимальный баланс между степенью сжатия и качеством изображения, обеспечивая сохранение высокого качества снимков.

После выбора изображений пользователю предлагается выбрать папку для сохранения сжатых файлов. Приложение автоматически отображает стандартные папки Windows, такие как «Изображения» или «Документы», но пользователь может выбрать любое удобное место для сохранения. Ashampoo Image Compressor также предоставляет обзор степени сжатия и уменьшенного размера для каждого обработанного изображения.

Программа отображает степень сжатия, исходный и уменьшенный размер файлов, формат изображения и выбранный уровень качества. Пользователь может настроить уровень качества в настройках программы, причем рекомендуемый уровень составляет 60%. В ходе тестирования приложение показало степень сжатия от 43 до 77%.

Ashampoo Image Compressor - идеальное решение для тех, кто хочет оптимизировать хранение своих фотографий. Программа автоматически выбирает баланс между качеством и размером файла, предоставляя пользователю удовлетворительные результаты. Несмотря на это, некоторые пользователи могут предпочесть больше контроля над настройками сжатия.

Основные возможности приложения Ashampoo Image Compressor: