Frame Latency Meter - это инструмент для опытных геймеров, тестеров игр и разработчиков, предназначенный для оценки производительности игр посредством измерения задержки кадровой частоты. Программа позволяет оценить время отклика игры на движения мыши.

Frame Latency Meter не требует установки, так как основной исполняемый файл содержится в загруженном архиве. Двойной щелчок по файлу открывает его в командной строке, где отображается частота обновления монитора.

Приложение поддерживает выбор кодеков для захвата кадров, таких как Advanced Media Framework (AMF) для GPU от AMD и кодек Desktop Duplication (DXGI) для других видеокарт, включая Intel. Благодаря этому Frame Latency Meter можно использовать с любым типом GPU, что делает его универсальным.

Щелчок правой кнопкой мыши в главном окне приложения открывает дополнительное окно с настройками, которые можно изменить перед началом теста.

Frame Latency Meter предлагает три различных режима отображения задержек. Пользователь может выбрать запуск измерений латентности с использованием небольших выборок или непрерывное накопление данных. Приложение позволяет проводить неограниченное количество тестов, собирая данные для повышения точности.

Измерения могут проводиться как с помощью движений, так и с помощью щелчков мыши, а область захвата можно настраивать по своему усмотрению.

Программа предоставляет детализированную статистику по задержке и "эффективной частоте кадров", экспортируя все данные в CSV-файл для последующего анализа.

Frame Latency Meter предназначен для измерения времени отклика в играх, использующих действия мыши, будь то щелчки или перемещения. Его задача - дать пользователям возможность проверить статистику задержек и оптимизировать общую задержку системы.

Основные возможности приложения Frame Latency Meter: