Счетчик клеток для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
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Счетчик клеток – это приложение, предназначенное для точного и удобного подсчета различных видов клеток. Оно используется в медицинских и лабораторных исследованиях, где важно быстро и точно определить процентное содержание и количество определенных типов клеток. Программа имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, что делает ее удобной для использования как профессионалами, так и новичками. Поддерживаются различные режимы подсчета, включая подсчет лейкоцитов, ретикулоцитов, клеток костного мозга и другие. Дополнительно предусмотрены функции для расчета процента клеток и автоматического сохранения данных, что значительно упрощает работу.

Основное внимание уделено удобству и точности подсчета. Приложение оснащено функцией тактильного отклика с вибрацией и звуком, что обеспечивает более уверенное использование. Также предусмотрена система уведомлений при достижении максимального значения, что позволяет своевременно реагировать на результаты. Среди дополнительных функций: поддержка темного режима, совместимость с физической клавиатурой, возможность настройки интерфейса под индивидуальные предпочтения пользователя, а также поддержка ландшафтного режима.

Список основных возможностей приложения Счетчик клеток:

  • Простота в использовании и минималистичный дизайн интерфейса.
  • Поддержка нескольких режимов подсчета, включая дифференциальный подсчет лейкоцитов, ретикулоцитов, клеток костного мозга и другие.
  • Возможность расчета процентов и количества ячеек.
  • Автоматическое сохранение результатов подсчета.
  • Тактильный отклик: звук и вибрация при использовании.
  • Уведомления при достижении максимального количества.
  • Удобный обмен результатами.
  • Информация о морфологии лейкоцитов.
  • Поддержка физических клавиатур для более удобного управления.
  • Темный режим для комфортной работы в условиях низкой освещенности.
  • Возможность настройки интерфейса под личные предпочтения.
  • Поддержка ландшафтного режима для работы на различных устройствах.
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