Счетчик клеток для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|MSM-DEV
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13.1 Мб
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Счетчик клеток – это приложение, предназначенное для точного и удобного подсчета различных видов клеток. Оно используется в медицинских и лабораторных исследованиях, где важно быстро и точно определить процентное содержание и количество определенных типов клеток. Программа имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, что делает ее удобной для использования как профессионалами, так и новичками. Поддерживаются различные режимы подсчета, включая подсчет лейкоцитов, ретикулоцитов, клеток костного мозга и другие. Дополнительно предусмотрены функции для расчета процента клеток и автоматического сохранения данных, что значительно упрощает работу.
Основное внимание уделено удобству и точности подсчета. Приложение оснащено функцией тактильного отклика с вибрацией и звуком, что обеспечивает более уверенное использование. Также предусмотрена система уведомлений при достижении максимального значения, что позволяет своевременно реагировать на результаты. Среди дополнительных функций: поддержка темного режима, совместимость с физической клавиатурой, возможность настройки интерфейса под индивидуальные предпочтения пользователя, а также поддержка ландшафтного режима.
Список основных возможностей приложения Счетчик клеток:
- Простота в использовании и минималистичный дизайн интерфейса.
- Поддержка нескольких режимов подсчета, включая дифференциальный подсчет лейкоцитов, ретикулоцитов, клеток костного мозга и другие.
- Возможность расчета процентов и количества ячеек.
- Автоматическое сохранение результатов подсчета.
- Тактильный отклик: звук и вибрация при использовании.
- Уведомления при достижении максимального количества.
- Удобный обмен результатами.
- Информация о морфологии лейкоцитов.
- Поддержка физических клавиатур для более удобного управления.
- Темный режим для комфортной работы в условиях низкой освещенности.
- Возможность настройки интерфейса под личные предпочтения.
- Поддержка ландшафтного режима для работы на различных устройствах.
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Admin
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