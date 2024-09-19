Upload Remote для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|NTWind Software
|Категория:
|Торрент клиенты, файловый обмен
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10.8 Мб
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Upload Remote — кроссплатформенное приложение для обмена файлами, которое предоставляет пользователям возможность быстро и безопасно передавать данные между настольными ПК, MacOS-устройствами, а также мобильными устройствами, будь то смартфоны или планшеты. Главное преимущество программы заключается в том, что она не требует использования внешних серверов или баз данных — все файлы передаются напрямую между устройствами.
Приложение работает в рамках локальной или Wi-Fi сети, что позволяет обеспечить стабильное и безопасное соединение. Чтобы начать использование, достаточно подключить устройства к одной сети и внести исключения в брандмауэр Windows. Upload Remote использует сквозное шифрование для защиты всех передаваемых данных, исключая возможность их перехвата злоумышленниками.
Для начала работы необходимо установить приложение на два или более устройства. Upload Remote автоматически распознает устройства в сети и отображает их в главном окне интерфейса. Процесс передачи файлов занимает всего несколько кликов, а после завершения пользователю отображается сообщение о доставке файла. Все полученные файлы хранятся в папке «Входящие» с пометкой «непрочитанные», что делает управление файлами удобным и простым.
Upload Remote предлагает гибкие настройки безопасности, включая возможность установки пароля на входящие файлы для предотвращения их неконтролируемой отправки. Это особенно полезно для защиты от нежелательных передач данных. Интерфейс приложения минималистичен и интуитивен, что упрощает управление сопряженными устройствами и процессом передачи данных.
Основные возможности Upload Remote:
- Кроссплатформенная поддержка Windows, macOS, Android и iOS;
- Передача файлов без использования внешних серверов и баз данных;
- Сквозное шифрование передаваемых данных для защиты от перехвата;
- Простота настройки и использования — требуется только подключение к одной локальной сети;
- Автоматическое распознавание устройств в сети;
- Поддержка файлов любого размера и формата;
- Интуитивно понятный интерфейс с минимальными действиями для передачи данных;
- Возможность установки пароля на входящие файлы для дополнительной безопасности;
- Сохранение файлов в папке «Входящие» с удобной сортировкой;
- Безопасность передачи данных без необходимости подтверждения на стороне получателя.
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