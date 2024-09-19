Upload Remote для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Торрент клиенты, файловый обмен
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10.8 Мб
СКАЧАТЬ
Upload Remote скриншот № 1
Upload Remote скриншот № 2
Upload Remote скриншот № 3
Upload Remote скриншот № 4

Upload Remote — кроссплатформенное приложение для обмена файлами, которое предоставляет пользователям возможность быстро и безопасно передавать данные между настольными ПК, MacOS-устройствами, а также мобильными устройствами, будь то смартфоны или планшеты. Главное преимущество программы заключается в том, что она не требует использования внешних серверов или баз данных — все файлы передаются напрямую между устройствами.

Приложение работает в рамках локальной или Wi-Fi сети, что позволяет обеспечить стабильное и безопасное соединение. Чтобы начать использование, достаточно подключить устройства к одной сети и внести исключения в брандмауэр Windows. Upload Remote использует сквозное шифрование для защиты всех передаваемых данных, исключая возможность их перехвата злоумышленниками.

Для начала работы необходимо установить приложение на два или более устройства. Upload Remote автоматически распознает устройства в сети и отображает их в главном окне интерфейса. Процесс передачи файлов занимает всего несколько кликов, а после завершения пользователю отображается сообщение о доставке файла. Все полученные файлы хранятся в папке «Входящие» с пометкой «непрочитанные», что делает управление файлами удобным и простым.

Upload Remote предлагает гибкие настройки безопасности, включая возможность установки пароля на входящие файлы для предотвращения их неконтролируемой отправки. Это особенно полезно для защиты от нежелательных передач данных. Интерфейс приложения минималистичен и интуитивен, что упрощает управление сопряженными устройствами и процессом передачи данных.

Основные возможности Upload Remote:

  • Кроссплатформенная поддержка Windows, macOS, Android и iOS;
  • Передача файлов без использования внешних серверов и баз данных;
  • Сквозное шифрование передаваемых данных для защиты от перехвата;
  • Простота настройки и использования — требуется только подключение к одной локальной сети;
  • Автоматическое распознавание устройств в сети;
  • Поддержка файлов любого размера и формата;
  • Интуитивно понятный интерфейс с минимальными действиями для передачи данных;
  • Возможность установки пароля на входящие файлы для дополнительной безопасности;
  • Сохранение файлов в папке «Входящие» с удобной сортировкой;
  • Безопасность передачи данных без необходимости подтверждения на стороне получателя.
ТОП-сегодня раздела "Торрент клиенты, файловый обмен"
 

скачать uTorrentuTorrent 3.6.0 build 46986

µTorrent - популярный клиент пиринговых p2p-сетей (протокол BitTorrent), который благодаря своей...

скачать qBittorrentqBittorrent 4.4.5 / 4.6.7

QBittorrent - простой в использовании клиент файлообменной P2P-сети BitTorrent, который предлагает...

скачать MediaGetMediaGet 3.01.4212

MediaGet - популярная программа для поиска и скачивания любых фильмов, музыки, программ, игр и...

скачать uTorrent WebuTorrent Web 1.3.0

Удобный инструмент от разработчиков популярного торрент-клиента uTorrent с поддержкой...

скачать BitTorrentBitTorrent Free 7.11.0 build 46591

BitTorrent - популярный клиент для работы с p2p-сетями, с помощью которого пользователь можно...

скачать TriblerTribler 7.14.0

Tribler - своеобразный торрент-клиент, позволяющий безопасно скачивать файлы у других пользователей сервиса с использованием функции "peer-to-peer"...

Отзывы о программе Upload Remote

Admin

Отзывов о программе Upload Remote 1.0.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв