Upload Remote – это приложение для удобного и безопасного обмена файлами между различными устройствами, такими как компьютеры, смартфоны и планшеты. Программа работает через Wi-Fi или локальную сеть, что позволяет передавать файлы напрямую без использования сторонних серверов. Благодаря этому, все ваши данные остаются только на ваших устройствах, обеспечивая высокий уровень конфиденциальности и безопасности.

Программа особенно удобна для тех, кто ценит простоту в использовании. С Upload Remote можно легко отправлять фотографии, видео, документы и другие файлы, которые автоматически сохраняются в папке "Входящие" на принимающем устройстве. Все новые файлы помечаются как "непрочитанные", что облегчает их нахождение. Система меток напоминает работу с электронной почтой, что делает взаимодействие интуитивно понятным.

Для дополнительной безопасности можно установить пароль, что позволяет ограничить доступ к обмену файлами с другими пользователями. Это удобно в случаях, когда необходимо передать данные с использованием чужих устройств или дать доступ к своим файлам коллегам или друзьям. Upload Remote делает процесс передачи данных удобным, не требуя от пользователя глубоких технических знаний.

Основные возможности приложения Upload Remote: