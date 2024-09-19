Upload Remote для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|NTWind Software
|Категория:
|Обмен файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3.28 Мб
|СКАЧАТЬ
Upload Remote – это приложение для удобного и безопасного обмена файлами между различными устройствами, такими как компьютеры, смартфоны и планшеты. Программа работает через Wi-Fi или локальную сеть, что позволяет передавать файлы напрямую без использования сторонних серверов. Благодаря этому, все ваши данные остаются только на ваших устройствах, обеспечивая высокий уровень конфиденциальности и безопасности.
Программа особенно удобна для тех, кто ценит простоту в использовании. С Upload Remote можно легко отправлять фотографии, видео, документы и другие файлы, которые автоматически сохраняются в папке "Входящие" на принимающем устройстве. Все новые файлы помечаются как "непрочитанные", что облегчает их нахождение. Система меток напоминает работу с электронной почтой, что делает взаимодействие интуитивно понятным.
Для дополнительной безопасности можно установить пароль, что позволяет ограничить доступ к обмену файлами с другими пользователями. Это удобно в случаях, когда необходимо передать данные с использованием чужих устройств или дать доступ к своим файлам коллегам или друзьям. Upload Remote делает процесс передачи данных удобным, не требуя от пользователя глубоких технических знаний.
Основные возможности приложения Upload Remote:
- Передача файлов между устройствами через Wi-Fi или локальную сеть без необходимости подключения к интернету.
- Поддержка разных типов файлов: фотографии, видео, документы и многое другое.
- Сохранение переданных файлов в папке "Входящие" на принимающем устройстве.
- Автоматическая метка новых файлов как "непрочитанные" для удобного поиска.
- Полное отсутствие использования сторонних серверов, что обеспечивает высокую конфиденциальность.
- Простота использования даже для неопытных пользователей.
- Возможность установки пароля для ограничения доступа к передаче файлов с другими людьми.
- Высокая скорость передачи данных между устройствами.
uTorrent – популярный клиент для скачивания торрентов на ваше устройстве. Загрузив файлы, вы...
Shareman – универсальная утилита, сочетающая в себе достоинства менеджера загрузок,...
Приложение для обмена файлами, которое устраняет необходимость во внешних серверах....
Google Диск – с облачным хранилищем ваша информация никогда не потеряется и будет доступна с...
Бесплатная программа для просмотра на Android-устройствах торрентов онлайн, включая 4К рипы,...
Программа для быстрого обмена файлами между Smart TV, мобильными устройствами и ПК через...
Отзывы о программе Upload Remote
Admin
Отзывов о программе Upload Remote 1.0.1 пока нет, можете добавить...