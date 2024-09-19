Upload Remote для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Обмен файлами
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3.28 Мб
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Upload Remote – это приложение для удобного и безопасного обмена файлами между различными устройствами, такими как компьютеры, смартфоны и планшеты. Программа работает через Wi-Fi или локальную сеть, что позволяет передавать файлы напрямую без использования сторонних серверов. Благодаря этому, все ваши данные остаются только на ваших устройствах, обеспечивая высокий уровень конфиденциальности и безопасности.

Программа особенно удобна для тех, кто ценит простоту в использовании. С Upload Remote можно легко отправлять фотографии, видео, документы и другие файлы, которые автоматически сохраняются в папке "Входящие" на принимающем устройстве. Все новые файлы помечаются как "непрочитанные", что облегчает их нахождение. Система меток напоминает работу с электронной почтой, что делает взаимодействие интуитивно понятным.

Для дополнительной безопасности можно установить пароль, что позволяет ограничить доступ к обмену файлами с другими пользователями. Это удобно в случаях, когда необходимо передать данные с использованием чужих устройств или дать доступ к своим файлам коллегам или друзьям. Upload Remote делает процесс передачи данных удобным, не требуя от пользователя глубоких технических знаний.

Основные возможности приложения Upload Remote:

  • Передача файлов между устройствами через Wi-Fi или локальную сеть без необходимости подключения к интернету.
  • Поддержка разных типов файлов: фотографии, видео, документы и многое другое.
  • Сохранение переданных файлов в папке "Входящие" на принимающем устройстве.
  • Автоматическая метка новых файлов как "непрочитанные" для удобного поиска.
  • Полное отсутствие использования сторонних серверов, что обеспечивает высокую конфиденциальность.
  • Простота использования даже для неопытных пользователей.
  • Возможность установки пароля для ограничения доступа к передаче файлов с другими людьми.
  • Высокая скорость передачи данных между устройствами.
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