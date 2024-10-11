DNS Firewall для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|KeepSolid Inc.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|45.89 Мб
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DNS Firewall – это решение для повышения безопасности в интернете на Android-устройствах. Приложение предназначено для защиты пользователей от угроз в сети, включая вредоносные веб-сайты, фишинг, нежелательный контент и навязчивую рекламу. Программа перехватывает DNS-запросы к подозрительным сайтам и блокирует их до того, как они могут нанести вред устройству или конфиденциальным данным пользователя. Созданное экспертами в области кибербезопасности, приложение использует новейшие технологии для обеспечения максимальной защиты в интернете.
Основная функция DNS Firewall – это фильтрация интернет-трафика в реальном времени с целью предотвращения угроз. Программа защищает не только от фишинга и вирусов, но также блокирует сайты с рекламой, азартными играми, фейковыми новостями и контентом для взрослых. Благодаря этому, пользователь может безопасно и комфортно использовать интернет, не опасаясь за утечку данных или заражение устройства. Также DNS Firewall поддерживает работу на различных платформах, таких как Windows, macOS и iOS, что позволяет защитить все устройства с одной подпиской.
Программа легко настраивается: достаточно выбрать категории сайтов для блокировки и установить соединение. Простой интерфейс делает использование DNS Firewall интуитивно понятным, а возможность создания пользовательских списков заблокированных и разрешенных сайтов добавляет гибкости. Приложение постоянно обновляет базы данных вредоносных ресурсов, чтобы всегда обеспечивать актуальную защиту от новых угроз.
Основные возможности DNS Firewall:
- Защита от вредоносных сайтов и фишинговых атак.
- Блокировка нежелательного контента (реклама, азартные игры, фейковые новости и т. д.).
- Мультиплатформенная поддержка (Android, Windows, macOS, iOS) с возможностью одновременной защиты до 5 устройств.
- Регулярное обновление баз данных вредоносных сайтов.
- Интуитивно понятная настройка и удобный интерфейс.
- Создание пользовательских списков блокировки и разрешений.
- Круглосуточная поддержка клиентов.
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Отзывы о программе DNS Firewall
Admin
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