DNS Firewall – это решение для повышения безопасности в интернете на Android-устройствах. Приложение предназначено для защиты пользователей от угроз в сети, включая вредоносные веб-сайты, фишинг, нежелательный контент и навязчивую рекламу. Программа перехватывает DNS-запросы к подозрительным сайтам и блокирует их до того, как они могут нанести вред устройству или конфиденциальным данным пользователя. Созданное экспертами в области кибербезопасности, приложение использует новейшие технологии для обеспечения максимальной защиты в интернете.

Основная функция DNS Firewall – это фильтрация интернет-трафика в реальном времени с целью предотвращения угроз. Программа защищает не только от фишинга и вирусов, но также блокирует сайты с рекламой, азартными играми, фейковыми новостями и контентом для взрослых. Благодаря этому, пользователь может безопасно и комфортно использовать интернет, не опасаясь за утечку данных или заражение устройства. Также DNS Firewall поддерживает работу на различных платформах, таких как Windows, macOS и iOS, что позволяет защитить все устройства с одной подпиской.

Программа легко настраивается: достаточно выбрать категории сайтов для блокировки и установить соединение. Простой интерфейс делает использование DNS Firewall интуитивно понятным, а возможность создания пользовательских списков заблокированных и разрешенных сайтов добавляет гибкости. Приложение постоянно обновляет базы данных вредоносных ресурсов, чтобы всегда обеспечивать актуальную защиту от новых угроз.

Основные возможности DNS Firewall: