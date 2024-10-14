Private Browser + ВПН для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|KeepSolid Inc.
|Категории:
|Браузеры - VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|6 / 6 | Статистика
|Размер:
|21.45 Мб
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Private Browser – это приложение для безопасного и анонимного просмотра веб-страниц на мобильных устройствах. Оно сочетает в себе VPN и прокси-технологии, что позволяет пользователю защищать свои данные при работе в интернете. Приложение поддерживает шифрование входящих и исходящих данных, обеспечивая высокий уровень конфиденциальности. Кроме того, Private Browser позволяет выбирать сервер в любой стране для скрытия реального местоположения, что делает доступ к интернету более безопасным и анонимным.
Основной акцент в Private Browser сделан на защите данных и простоте использования. Приложение разработано с интуитивно понятным интерфейсом, который подходит даже для начинающих пользователей. Благодаря технологии, разработанной KeepSolid Inc., Private Browser предоставляет многоуровневую защиту, включая шифрование данных, защиту через пароли, пин-коды и даже Touch ID. Это делает его отличным выбором для тех, кто хочет сохранить свою личную информацию в безопасности при работе в интернете.
Список основных возможностей приложения Private Browser:
- Поддержка мощных методов шифрования для защиты данных пользователя
- Возможность выбора серверов по всему миру для анонимного просмотра
- Локальная защита данных с помощью паролей, пин-кодов и шаблонов
- Встроенная поддержка Touch ID для удобного доступа к приложению
- Быстрая скорость соединения с сервером, обеспечивающая комфортный серфинг
- Опции анонимного просмотра и защиты реального IP-адреса
- Возможность переключения между обычным режимом и режимом усиленной безопасности
- Удобный интерфейс для работы с вкладками и переключением между режимами
- Функция очистки всех данных о просмотренных страницах
- Доступ к приложению через шаблон, пинкод или пароль
- Поддержка технологии Touch ID для упрощенного входа
- Шифрование всех данных при подключении к сети
- Выбор серверов в различных странах для анонимного серфинга
- Поддержка обычного режима и режима усиленной безопасности
- Опция очистки истории просмотров
- Интуитивно понятный интерфейс для комфортного использования
- Просмотр реального и скрытого IP-адреса на карте
- Удобное переключение между вкладками
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