Private Browser + ВПН для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Браузеры - VPN
Загрузок (сегодня/всего):6 / 6 | Статистика
Размер:21.45 Мб
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Private Browser – это приложение для безопасного и анонимного просмотра веб-страниц на мобильных устройствах. Оно сочетает в себе VPN и прокси-технологии, что позволяет пользователю защищать свои данные при работе в интернете. Приложение поддерживает шифрование входящих и исходящих данных, обеспечивая высокий уровень конфиденциальности. Кроме того, Private Browser позволяет выбирать сервер в любой стране для скрытия реального местоположения, что делает доступ к интернету более безопасным и анонимным.

Основной акцент в Private Browser сделан на защите данных и простоте использования. Приложение разработано с интуитивно понятным интерфейсом, который подходит даже для начинающих пользователей. Благодаря технологии, разработанной KeepSolid Inc., Private Browser предоставляет многоуровневую защиту, включая шифрование данных, защиту через пароли, пин-коды и даже Touch ID. Это делает его отличным выбором для тех, кто хочет сохранить свою личную информацию в безопасности при работе в интернете.

Список основных возможностей приложения Private Browser:

  • Поддержка мощных методов шифрования для защиты данных пользователя
  • Возможность выбора серверов по всему миру для анонимного просмотра
  • Локальная защита данных с помощью паролей, пин-кодов и шаблонов
  • Встроенная поддержка Touch ID для удобного доступа к приложению
  • Быстрая скорость соединения с сервером, обеспечивающая комфортный серфинг
  • Опции анонимного просмотра и защиты реального IP-адреса
  • Возможность переключения между обычным режимом и режимом усиленной безопасности
  • Удобный интерфейс для работы с вкладками и переключением между режимами
  • Функция очистки всех данных о просмотренных страницах
  • Доступ к приложению через шаблон, пинкод или пароль
  • Поддержка технологии Touch ID для упрощенного входа
  • Шифрование всех данных при подключении к сети
  • Выбор серверов в различных странах для анонимного серфинга
  • Поддержка обычного режима и режима усиленной безопасности
  • Опция очистки истории просмотров
  • Интуитивно понятный интерфейс для комфортного использования
  • Просмотр реального и скрытого IP-адреса на карте
  • Удобное переключение между вкладками
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