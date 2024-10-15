MemoryCleaner — это простое и удобное приложение для очистки оперативной памяти компьютера, предназначенное для повышения его производительности. Со временем работа компьютера может замедляться по множеству причин, таких как наличие ненужных программ, чрезмерное количество запущенных приложений или частый переход в спящий режим. MemoryCleaner помогает справиться с этими проблемами, предоставляя пользователям возможность быстро очистить память и улучшить скорость работы системы.

Основная цель MemoryCleaner — это освобождение занятой памяти и улучшение работы компьютера без необходимости вручного вмешательства. Пользователю достаточно одного нажатия кнопки для начала процесса очистки, после чего приложение автоматически выполнит все необходимые действия. Программа также поддерживает возможность автоматической очистки при достижении определенного уровня загруженности оперативной памяти или через заданные промежутки времени. Благодаря этим функциям можно легко настроить работу приложения в соответствии с вашими потребностями и больше не беспокоиться о снижении производительности системы.

Кроме того, MemoryCleaner может выполнять роль мониторинга использования памяти — как физической, так и виртуальной. В режиме реального времени на главном экране отображаются данные о загрузке памяти в процентах и абсолютных величинах, что помогает контролировать состояние системы и своевременно реагировать на возможные перегрузки.

Основные возможности приложения MemoryCleaner: