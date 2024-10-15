KeepSolid SmartDNS для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.16.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|KeepSolid Inc.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|37.27 Мб
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KeepSolid SmartDNS – это приложение, предназначенное для обхода географических ограничений и обеспечения доступа к популярным потоковым сервисам. С помощью данного решения пользователи могут легко получить доступ к таким платформам, как Hulu, Amazon Prime и BBC iPlayer, независимо от их местоположения. KeepSolid SmartDNS работает на основе технологии DNS-прокси, что позволяет смотреть любимые фильмы и сериалы с высокой скоростью без потерь в производительности. В отличие от VPN, этот сервис не снижает скорость интернет-соединения, предоставляя пользователям возможность наслаждаться стримингом в максимально возможном качестве.
Программа разработана для широкой аудитории и проста в использовании, что делает её удобной для людей с любым уровнем технических знаний. Основное назначение KeepSolid SmartDNS – обеспечить беспрепятственный доступ к заблокированным сайтам и сервисам, особенно к потоковым платформам. Пользователи могут подключиться к DNS-серверам в США или Европе, скрыть своё настоящее местоположение и получить доступ к контенту, недоступному в их регионе. Приложение подходит для различных устройств, включая смартфоны, компьютеры, телевизоры и игровые консоли.
Список основных возможностей KeepSolid SmartDNS:
- Устранение географических ограничений для потоковых сервисов, таких как Hulu, Amazon Prime и BBC iPlayer.
- Быстрое и стабильное интернет-соединение без снижения скорости.
- Поддержка широкого спектра устройств, включая Smart TV, смартфоны, ноутбуки, медиаплееры и игровые консоли.
- Простой и интуитивно понятный интерфейс, позволяющий подключаться всего одним нажатием.
- Отсутствие ограничений по пропускной способности и объему трафика.
- Поддержка неограниченного количества подключенных устройств одновременно.
- Круглосуточная клиентская поддержка для решения любых вопросов.
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