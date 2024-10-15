KeepSolid SmartDNS – это приложение, предназначенное для обхода географических ограничений и обеспечения доступа к популярным потоковым сервисам. С помощью данного решения пользователи могут легко получить доступ к таким платформам, как Hulu, Amazon Prime и BBC iPlayer, независимо от их местоположения. KeepSolid SmartDNS работает на основе технологии DNS-прокси, что позволяет смотреть любимые фильмы и сериалы с высокой скоростью без потерь в производительности. В отличие от VPN, этот сервис не снижает скорость интернет-соединения, предоставляя пользователям возможность наслаждаться стримингом в максимально возможном качестве.

Программа разработана для широкой аудитории и проста в использовании, что делает её удобной для людей с любым уровнем технических знаний. Основное назначение KeepSolid SmartDNS – обеспечить беспрепятственный доступ к заблокированным сайтам и сервисам, особенно к потоковым платформам. Пользователи могут подключиться к DNS-серверам в США или Европе, скрыть своё настоящее местоположение и получить доступ к контенту, недоступному в их регионе. Приложение подходит для различных устройств, включая смартфоны, компьютеры, телевизоры и игровые консоли.

Список основных возможностей KeepSolid SmartDNS: