KeepSolid SmartDNS для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.16.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:37.27 Мб
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KeepSolid SmartDNS – это приложение, предназначенное для обхода географических ограничений и обеспечения доступа к популярным потоковым сервисам. С помощью данного решения пользователи могут легко получить доступ к таким платформам, как Hulu, Amazon Prime и BBC iPlayer, независимо от их местоположения. KeepSolid SmartDNS работает на основе технологии DNS-прокси, что позволяет смотреть любимые фильмы и сериалы с высокой скоростью без потерь в производительности. В отличие от VPN, этот сервис не снижает скорость интернет-соединения, предоставляя пользователям возможность наслаждаться стримингом в максимально возможном качестве.

Программа разработана для широкой аудитории и проста в использовании, что делает её удобной для людей с любым уровнем технических знаний. Основное назначение KeepSolid SmartDNS – обеспечить беспрепятственный доступ к заблокированным сайтам и сервисам, особенно к потоковым платформам. Пользователи могут подключиться к DNS-серверам в США или Европе, скрыть своё настоящее местоположение и получить доступ к контенту, недоступному в их регионе. Приложение подходит для различных устройств, включая смартфоны, компьютеры, телевизоры и игровые консоли.

Список основных возможностей KeepSolid SmartDNS:

  • Устранение географических ограничений для потоковых сервисов, таких как Hulu, Amazon Prime и BBC iPlayer.
  • Быстрое и стабильное интернет-соединение без снижения скорости.
  • Поддержка широкого спектра устройств, включая Smart TV, смартфоны, ноутбуки, медиаплееры и игровые консоли.
  • Простой и интуитивно понятный интерфейс, позволяющий подключаться всего одним нажатием.
  • Отсутствие ограничений по пропускной способности и объему трафика.
  • Поддержка неограниченного количества подключенных устройств одновременно.
  • Круглосуточная клиентская поддержка для решения любых вопросов.
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