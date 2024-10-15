VPN Unlimited для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:9.1.20 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:VPN
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VPN Unlimited – это удобное и надежное VPN-приложение, предназначенное для обеспечения безопасности в сети и защиты личных данных пользователей. Программа предоставляет возможность анонимного подключения к интернету через защищенные VPN-серверы, что помогает сохранить конфиденциальность и получить доступ к заблокированным ресурсам в любой точке мира.

Приложение работает на базе передовых VPN-протоколов, таких как OpenVPN, IKEv2, KeepSolid Wise и WireGuard, которые обеспечивают высокий уровень безопасности интернет-трафика. VPN Unlimited поддерживает работу с разными стриминговыми сервисами, такими как US Hulu и BBC iPlayer, а также позволяет скачивать файлы через торренты с использованием выделенных серверов.

Дополнительно приложение предлагает DNS Firewall для защиты от вирусов, фишинга и нежелательных сайтов, а функция Kill Switch гарантирует, что ваши данные останутся защищенными даже в случае разрыва VPN-соединения. Программа поддерживает подключение до пяти устройств на одну учетную запись, что удобно для пользователей с несколькими гаджетами.

VPN Unlimited является частью комплекса безопасности MonoDefense, в который также входит Passwarden – безопасное хранилище паролей. В дальнейшем планируется расширение возможностей этого пакета, что сделает VPN Unlimited еще более универсальным инструментом для онлайн-защиты.

Список основных возможностей приложения VPN Unlimited:

  • Высокая скорость соединения за счет выбора оптимального VPN-сервера.
  • Беспрецедентная стабильность работы с надежными VPN-протоколами.
  • Полная онлайн-свобода благодаря анонимному доступу к любому контенту.
  • Поддержка стриминговых сервисов (US Hulu, BBC iPlayer).
  • Специальные серверы для скачивания торрентов.
  • Режим бесплатного VPN с ограниченной скоростью и пропускной способностью.
  • 3000+ серверов в более чем 80 странах мира.
  • Защита данных на 5 устройствах с одной учетной записью.
  • Протоколы безопасности OpenVPN, IKEv2, KeepSolid Wise, WireGuard.
  • DNS Firewall для предотвращения заражения вредоносным ПО и блокировки фишинговых сайтов.
  • Функция Kill Switch для автоматического отключения интернета при разрыве VPN-соединения.
  • Возможность создания списка доверенных WiFi-сетей.
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