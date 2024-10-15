VPN Unlimited – это удобное и надежное VPN-приложение, предназначенное для обеспечения безопасности в сети и защиты личных данных пользователей. Программа предоставляет возможность анонимного подключения к интернету через защищенные VPN-серверы, что помогает сохранить конфиденциальность и получить доступ к заблокированным ресурсам в любой точке мира.

Приложение работает на базе передовых VPN-протоколов, таких как OpenVPN, IKEv2, KeepSolid Wise и WireGuard, которые обеспечивают высокий уровень безопасности интернет-трафика. VPN Unlimited поддерживает работу с разными стриминговыми сервисами, такими как US Hulu и BBC iPlayer, а также позволяет скачивать файлы через торренты с использованием выделенных серверов.

Дополнительно приложение предлагает DNS Firewall для защиты от вирусов, фишинга и нежелательных сайтов, а функция Kill Switch гарантирует, что ваши данные останутся защищенными даже в случае разрыва VPN-соединения. Программа поддерживает подключение до пяти устройств на одну учетную запись, что удобно для пользователей с несколькими гаджетами.

VPN Unlimited является частью комплекса безопасности MonoDefense, в который также входит Passwarden – безопасное хранилище паролей. В дальнейшем планируется расширение возможностей этого пакета, что сделает VPN Unlimited еще более универсальным инструментом для онлайн-защиты.

Список основных возможностей приложения VPN Unlimited: