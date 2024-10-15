VPN Unlimited для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.1.20 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|KeepSolid Inc.
|Категория:
|VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|20.3 Мб
|СКАЧАТЬ
VPN Unlimited – это удобное и надежное VPN-приложение, предназначенное для обеспечения безопасности в сети и защиты личных данных пользователей. Программа предоставляет возможность анонимного подключения к интернету через защищенные VPN-серверы, что помогает сохранить конфиденциальность и получить доступ к заблокированным ресурсам в любой точке мира.
Приложение работает на базе передовых VPN-протоколов, таких как OpenVPN, IKEv2, KeepSolid Wise и WireGuard, которые обеспечивают высокий уровень безопасности интернет-трафика. VPN Unlimited поддерживает работу с разными стриминговыми сервисами, такими как US Hulu и BBC iPlayer, а также позволяет скачивать файлы через торренты с использованием выделенных серверов.
Дополнительно приложение предлагает DNS Firewall для защиты от вирусов, фишинга и нежелательных сайтов, а функция Kill Switch гарантирует, что ваши данные останутся защищенными даже в случае разрыва VPN-соединения. Программа поддерживает подключение до пяти устройств на одну учетную запись, что удобно для пользователей с несколькими гаджетами.
VPN Unlimited является частью комплекса безопасности MonoDefense, в который также входит Passwarden – безопасное хранилище паролей. В дальнейшем планируется расширение возможностей этого пакета, что сделает VPN Unlimited еще более универсальным инструментом для онлайн-защиты.
Список основных возможностей приложения VPN Unlimited:
- Высокая скорость соединения за счет выбора оптимального VPN-сервера.
- Беспрецедентная стабильность работы с надежными VPN-протоколами.
- Полная онлайн-свобода благодаря анонимному доступу к любому контенту.
- Поддержка стриминговых сервисов (US Hulu, BBC iPlayer).
- Специальные серверы для скачивания торрентов.
- Режим бесплатного VPN с ограниченной скоростью и пропускной способностью.
- 3000+ серверов в более чем 80 странах мира.
- Защита данных на 5 устройствах с одной учетной записью.
- Протоколы безопасности OpenVPN, IKEv2, KeepSolid Wise, WireGuard.
- DNS Firewall для предотвращения заражения вредоносным ПО и блокировки фишинговых сайтов.
- Функция Kill Switch для автоматического отключения интернета при разрыве VPN-соединения.
- Возможность создания списка доверенных WiFi-сетей.
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Admin
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