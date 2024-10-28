Dwitch для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.05 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Aculix Technologies LLP
|Категория:
|Обмен файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|27.26 Мб
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Dwitch – это удобное и функциональное приложение для загрузки видео и клипов с платформы Twitch, оснащенное поддержкой звука. Оно предоставляет пользователю возможность скачивать видео быстро и эффективно, а также легко управлять загруженными файлами. Dwitch оптимизирован для работы с различными форматами контента, позволяя скачивать как целые видео, так и отдельные их части по заданным временным меткам. Программа поддерживает параллельные загрузки, что значительно ускоряет процесс при работе с несколькими видео одновременно.
Основная цель Dwitch – упрощение процесса загрузки и последующего использования видеоконтента с Twitch. Приложение отличается интуитивно понятным интерфейсом, что позволяет пользователю быстро адаптироваться и освоить все функции. После загрузки контента Dwitch предлагает удобный доступ к файлам и возможность их воспроизведения прямо в приложении.
Список основных возможностей приложения Dwitch:
- Загрузка видео и клипов с Twitch вместе со звуковым сопровождением;
- Простая и быстрая передача видео в другие приложения через функцию обмена в Twitch;
- Поддержка параллельных загрузок для одновременного скачивания нескольких видеофайлов;
- Удобный доступ ко всем загруженным видео непосредственно из интерфейса приложения;
- Возможность загрузки части видео с настройкой времени начала и окончания загрузки;
- Встроенный видеоплеер для мгновенного просмотра загруженного контента.
Dwitch поддерживает два метода скачивания видео с Twitch: автоматическое скачивание через меню «Поделиться» и скачивание по ссылке. В первом методе достаточно открыть нужное видео или клип в Twitch, выбрать значок «Поделиться» и выбрать Dwitch в качестве приложения для скачивания. Во втором методе видео загружается путем копирования ссылки на контент и её вставки в Dwitch, после чего можно сразу начинать скачивание.
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