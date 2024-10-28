Dwitch для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.05 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Обмен файлами
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:27.26 Мб
СКАЧАТЬ
Dwitch скриншот № 1
Dwitch скриншот № 2
Dwitch скриншот № 3
Dwitch скриншот № 4

Dwitch – это удобное и функциональное приложение для загрузки видео и клипов с платформы Twitch, оснащенное поддержкой звука. Оно предоставляет пользователю возможность скачивать видео быстро и эффективно, а также легко управлять загруженными файлами. Dwitch оптимизирован для работы с различными форматами контента, позволяя скачивать как целые видео, так и отдельные их части по заданным временным меткам. Программа поддерживает параллельные загрузки, что значительно ускоряет процесс при работе с несколькими видео одновременно.

Основная цель Dwitch – упрощение процесса загрузки и последующего использования видеоконтента с Twitch. Приложение отличается интуитивно понятным интерфейсом, что позволяет пользователю быстро адаптироваться и освоить все функции. После загрузки контента Dwitch предлагает удобный доступ к файлам и возможность их воспроизведения прямо в приложении.

Список основных возможностей приложения Dwitch:

  • Загрузка видео и клипов с Twitch вместе со звуковым сопровождением;
  • Простая и быстрая передача видео в другие приложения через функцию обмена в Twitch;
  • Поддержка параллельных загрузок для одновременного скачивания нескольких видеофайлов;
  • Удобный доступ ко всем загруженным видео непосредственно из интерфейса приложения;
  • Возможность загрузки части видео с настройкой времени начала и окончания загрузки;
  • Встроенный видеоплеер для мгновенного просмотра загруженного контента.

Dwitch поддерживает два метода скачивания видео с Twitch: автоматическое скачивание через меню «Поделиться» и скачивание по ссылке. В первом методе достаточно открыть нужное видео или клип в Twitch, выбрать значок «Поделиться» и выбрать Dwitch в качестве приложения для скачивания. Во втором методе видео загружается путем копирования ссылки на контент и её вставки в Dwitch, после чего можно сразу начинать скачивание.

ТОП-сегодня раздела "Обмен файлами"
 

скачать TorrServeTorrServe 1.2.86_18

Бесплатная программа для просмотра на Android-устройствах торрентов онлайн, включая 4К рипы,...

скачать SharemanShareman 3.0.45

Shareman – универсальная утилита, сочетающая в себе достоинства менеджера загрузок,...

скачать uTorrentuTorrent 8.2.6

uTorrent – популярный клиент для скачивания торрентов на ваше устройстве. Загрузив файлы, вы...

скачать Google ДискGoogle Диск 2.20.281.05.40

Google Диск – с облачным хранилищем ваша информация никогда не потеряется и будет доступна с...

скачать SHAREitSHAREit 6.25.8_ww

SHAREit – приложение для обмена файлами между устройствами, без необходимости подключения к...

скачать Send files to TVSend files to TV 1.3.8

Программа для быстрого обмена файлами между Smart TV, мобильными устройствами и ПК через...

Отзывы о программе Dwitch

Admin

Отзывов о программе Dwitch 2.05 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв