Fake Weather для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ruivop
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|24.49 Мб
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Fake Weather — приложение для создания пользовательских прогнозов погоды. Оно позволяет легко изменять показания температуры, осадков, силы ветра и других погодных условий. С помощью Fake Weather можно установить любые значения погодных данных, а также выбрать из готовых пресетов, чтобы получить нужный эффект. Такой инструмент подойдёт для тех, кто хочет разыграть друзей, запечатлеть необычный прогноз для социальных сетей или создать уникальную атмосферу на экране устройства.
Приложение отличается простым, интуитивно понятным интерфейсом, позволяя пользователям быстро настраивать все параметры погоды вручную. Выберите нужные показатели, такие как температура, влажность, осадки, сила ветра, и введите желаемые значения, чтобы получить собственный "прогноз". Кроме того, Fake Weather включает разнообразные предустановки, которые помогут пользователю в один клик выбрать интересные погодные сценарии, например, "снежная буря" или "летний зной".
Использование Fake Weather предоставляет гибкость в изменении погодных данных, делая процесс простым и увлекательным. Это приложение можно применять для создания забавных изображений или розыгрышей, где реальная погода превращается в вымышленную.
Основные возможности приложения Fake Weather:
- Ввод пользовательских данных для создания уникального прогноза;
- Возможность редактирования значений температуры, влажности, осадков, скорости ветра;
- Простое изменение всех параметров погоды через нажатие на значение;
- Выбор предустановленных погодных условий для быстрого создания сценариев;
- Лёгкий, интуитивно понятный интерфейс, поддерживающий быструю настройку;
- Подходит для создания шуток, розыгрышей, необычных скриншотов и видео.
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