Geekbench AI для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: $99.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Primate Labs
|Категория:
|Диагностика, тесты
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|584.79 Мб
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Geekbench AI – это приложение для оценки производительности вашей системы в задачах машинного обучения. Geekbench AI использует реальные алгоритмы и задачи, связанные с искусственным интеллектом, чтобы проверить, насколько ваш компьютер или мобильное устройство готовы справляться с различными рабочими нагрузками. Программа поддерживает кроссплатформенное тестирование, что позволяет проводить объективное сравнение производительности на устройствах с операционными системами Windows, MacOS, Linux и Android.
Geekbench AI оценивает производительность процессора и графической карты при выполнении задач, связанных с машинным обучением. Приложение позволяет проводить бенчмаркинг на основе одних и тех же тестов и наборов данных, что исключает влияние различий между платформами. Интерфейс программы похож на классический Geekbench, минималистичен и удобен, и хотя настройки сведены к минимуму, все основные параметры тестирования доступны для изменения.
Перед запуском теста пользователь может выбрать конкретный фреймворк для искусственного интеллекта, бэкэнд и устройство, на котором будут выполняться вычисления. Система производит анализ, выполняя задачи машинного обучения, такие как классификация и сегментация изображений, обнаружение объектов и лиц, оценка поз и машинный перевод, что позволяет оценить рабочие нагрузки и поддержку современного ПО для ИИ.
Результаты тестов автоматически загружаются в онлайн-сервис Geekbench Browser, где формируется детализированный отчет, доступный в вашем веб-браузере. Этот отчет позволяет пользователю глубже ознакомиться с показателями производительности системы, включая характеристики процессора, объема и частоты памяти, а также детализированные результаты по каждой задаче. Geekbench AI присваивает вашему устройству оценку производительности, которую можно сравнить с результатами других систем на специальной диаграмме ML Benchmark Chart.
Список основных возможностей приложения Geekbench AI:
- Оценка производительности процессора и видеокарты при выполнении задач машинного обучения.
- Поддержка кроссплатформенного тестирования (Windows, MacOS, Linux, Android).
- Возможность выбора фреймворка, бэкэнда и устройства для тестирования ИИ.
- Проведение реальных задач, связанных с искусственным интеллектом, таких как классификация изображений, оценка позы, распознавание лиц и машинный перевод.
- Минималистичный интерфейс, схожий с Geekbench, для удобства работы и быстрого доступа к основным функциям.
- Формирование детализированного отчета с возможностью загрузки в Geekbench Browser для дальнейшего анализа.
- Оценка производительности на основе базового показателя в 1 500 баллов (Core i7-10700), с возможностью сравнения с другими устройствами.
- Диаграмма ML Benchmark Chart для наглядного представления результатов тестирования и анализа производительности системы в контексте других платформ.
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