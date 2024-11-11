Multi App для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.25 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:8.84 Мб
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Multi App — приложение для создания клонированных версий популярных мобильных приложений и управления несколькими аккаунтами на одном устройстве. Multi App позволяет пользователю одновременно запускать несколько версий одних и тех же приложений, таких как мессенджеры, социальные сети и игры, обеспечивая стабильность и безопасность данных каждой учетной записи. Основное назначение Multi App — поддержка параллельного использования нескольких аккаунтов, благодаря чему пользователи могут одновременно вести рабочие и личные переписки, не сталкиваясь с конфликтами данных или помехами.

Программа предоставляет высокую степень совместимости с приложениями на Android и поддерживает работу с большинством популярных программ, включая WhatsApp, Facebook, Telegram, и многие игры, такие как Clash of Clans и eFootball. Пользователь может настраивать внешний вид значков и меток, что помогает эффективно управлять пространством и легко переключаться между учетными записями.

Список основных возможностей приложения Multi App:

  • Клонирование приложений с поддержкой нескольких учетных записей для мессенджеров, социальных сетей и игр.
  • Поддержка параллельной работы личных и рабочих аккаунтов, например, для двух учетных записей WhatsApp или Messenger.
  • Возможность одновременного запуска нескольких версий одной и той же игры с уникальными данными.
  • Изоляция данных для каждой учетной записи, что исключает наложение или потерю информации.
  • Настройка значков и меток для клонированных приложений для упрощения навигации.
  • Скрытие приложений и смена значков для защиты конфиденциальности пользователя.
  • Надежная система блокировки и поддержка "секретной зоны" для защиты личных данных.
  • Высокая совместимость с большинством Android-устройств и стабильная работа без сбоев.
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