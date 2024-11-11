Multi App — приложение для создания клонированных версий популярных мобильных приложений и управления несколькими аккаунтами на одном устройстве. Multi App позволяет пользователю одновременно запускать несколько версий одних и тех же приложений, таких как мессенджеры, социальные сети и игры, обеспечивая стабильность и безопасность данных каждой учетной записи. Основное назначение Multi App — поддержка параллельного использования нескольких аккаунтов, благодаря чему пользователи могут одновременно вести рабочие и личные переписки, не сталкиваясь с конфликтами данных или помехами.

Программа предоставляет высокую степень совместимости с приложениями на Android и поддерживает работу с большинством популярных программ, включая WhatsApp, Facebook, Telegram, и многие игры, такие как Clash of Clans и eFootball. Пользователь может настраивать внешний вид значков и меток, что помогает эффективно управлять пространством и легко переключаться между учетными записями.

Список основных возможностей приложения Multi App: