Multi App для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.25 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|waxmoon
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8.84 Мб
|СКАЧАТЬ
Multi App — приложение для создания клонированных версий популярных мобильных приложений и управления несколькими аккаунтами на одном устройстве. Multi App позволяет пользователю одновременно запускать несколько версий одних и тех же приложений, таких как мессенджеры, социальные сети и игры, обеспечивая стабильность и безопасность данных каждой учетной записи. Основное назначение Multi App — поддержка параллельного использования нескольких аккаунтов, благодаря чему пользователи могут одновременно вести рабочие и личные переписки, не сталкиваясь с конфликтами данных или помехами.
Программа предоставляет высокую степень совместимости с приложениями на Android и поддерживает работу с большинством популярных программ, включая WhatsApp, Facebook, Telegram, и многие игры, такие как Clash of Clans и eFootball. Пользователь может настраивать внешний вид значков и меток, что помогает эффективно управлять пространством и легко переключаться между учетными записями.
Список основных возможностей приложения Multi App:
- Клонирование приложений с поддержкой нескольких учетных записей для мессенджеров, социальных сетей и игр.
- Поддержка параллельной работы личных и рабочих аккаунтов, например, для двух учетных записей WhatsApp или Messenger.
- Возможность одновременного запуска нескольких версий одной и той же игры с уникальными данными.
- Изоляция данных для каждой учетной записи, что исключает наложение или потерю информации.
- Настройка значков и меток для клонированных приложений для упрощения навигации.
- Скрытие приложений и смена значков для защиты конфиденциальности пользователя.
- Надежная система блокировки и поддержка "секретной зоны" для защиты личных данных.
- Высокая совместимость с большинством Android-устройств и стабильная работа без сбоев.
Приложение для безопасного обхода блокировок HTTPS-сайтов. Поддерживает высокий уровень...
Hotspot Shield – надежный и быстрый VPN уже используют более 400 млн пользователей. Передовые...
Отличное приложение для аутентификации с поддержкой синхронизации между устройствами....
Google Authenticator – создает дополнительную защиту вашего аккаунта Google при помощи генерирования...
Orbot 17.3.2-RC-1-tor-0.4.8.12
Orbot - отличная программа для мобильных устройств на базе Android, которая предлагает надежную...
TOTP Authenticator - это приложение, которое позволяет легко добавить двухфакторную...
Отзывы о программе Multi App
Admin
Отзывов о программе Multi App 2.1.25 пока нет, можете добавить...