Disciplined для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.14 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:44.88 Мб
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Disciplined — приложение для отслеживания привычек, которое помогает пользователям эффективно формировать устойчивые и продуктивные привычки. Оно предлагает интуитивно понятный интерфейс и функции, которые делают процесс создания и поддержания привычек простым и доступным. С помощью Disciplined пользователи могут организовать свой день, отслеживать успехи и получать персонализированные напоминания, что способствует достижению желаемых целей.

Приложение позволяет создавать и настраивать привычки в соответствии с личными потребностями, будь то спорт, чтение или другие важные аспекты жизни. Кроме того, оно предлагает визуальные графики для отслеживания прогресса, что помогает поддерживать мотивацию и видеть результаты. Disciplined помогает наладить последовательность в действиях, чтобы добиться долгосрочных изменений в жизни.

С помощью приложения можно адаптировать расписание привычек под любые предпочтения — привычки могут быть запланированы на ежедневной или еженедельной основе, а также на основе нерегулярных промежутков времени. Приложение поддерживает синхронизацию данных между устройствами, что позволяет пользователю отслеживать прогресс на различных платформах. В целом, Disciplined — это полезный инструмент для всех, кто стремится улучшить свою продуктивность и организованность, поддерживая баланс в своей жизни.

Основные возможности приложения Disciplined:

  • Возможность создания и адаптации привычек под личные потребности.
  • Графики и трекеры для отслеживания выполнения привычек.
  • Напоминания о привычках, чтобы не пропускать важные моменты.
  • Подробная информация о прогрессе для оптимизации привычек.
  • Гибкость в установке расписания привычек, с возможностью настраивать их частоту.
  • Доступ к данным на разных устройствах для удобства использования.
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