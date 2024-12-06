Baby Daybook для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.20.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:45.2 Мб
СКАЧАТЬ
Baby Daybook скриншот № 1
Baby Daybook скриншот № 2
Baby Daybook скриншот № 3
Baby Daybook скриншот № 4

Baby Daybook – удобное и универсальное приложение для родителей, предназначенное для отслеживания распорядка дня новорожденных. Оно охватывает все основные аспекты ухода за ребенком, включая кормление, сон, смену подгузников, здоровье и развитие. Программа предлагает интуитивно понятный интерфейс, настраиваемые параметры и широкий набор функций, упрощающих уход за ребенком и позволяющих родителям сохранять спокойствие.

Основные возможности приложения Baby Daybook:

  • Таймеры для грудного вскармливания с учетом продолжительности кормления каждой грудью.
  • Журналы для записи сцеживания молока и контроля его объема.
  • Учет кормления из бутылочки (грудное молоко или смесь).
  • Запись введения твердых продуктов с фиксацией предпочтений и реакции ребенка.
  • Учет дневного и ночного сна, а также времени бодрствования.
  • Создание персонализированных графиков сна.
  • Анализ изменений в режимах сна с течением времени.
  • Фиксация каждой смены подгузников (включая время, содержимое и общее количество).
  • Мониторинг прогресса приучения к горшку с напоминаниями для родителей.
  • Запись температуры, симптомов, приема лекарств, прививок и визитов к врачу.
  • Построение графиков роста на основе данных ВОЗ и CDC.
  • Мониторинг прорезывания зубов с таблицей и отметками.
  • Регистрация различных активностей, таких как купание, игры, прогулки и время на животике.
  • Настраиваемые напоминания для поддержания регулярного ухода.
  • Функция фотоальбома для сохранения важных моментов и вех развития.
  • Мгновенное обновление данных между членами семьи.
  • Доступ к статистике для анализа привычек ребенка.
  • Экспорт данных для медицинских отчетов и печати.
  • Виджеты и плитки для быстрого доступа к информации.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Домашний СамогонДомашний Самогон 12.5

Домашний Самогон – приложение значительно облегчает процесс приготовления самогона. В...

скачать Torrent TV MobileTorrent TV Mobile 1.02

Программа для просмотра TORRENT-TV с плейлиста сайта torrent-tv.ru на мобильных телефонах и...

скачать Тесты для девушекТесты для девушек 1.0.3

Тесты для девушек - приложение для Android, которое содержит набор различных тестов, позволяющих на основе простых вопросов получить ответ по интересующей вас теме...

скачать Аквариумные рыбкиАквариумные рыбки 1.105

Аквариумные рыбки - бесплатное приложение для Android, которое предлагает пользователю...

скачать СтатусыСтатусы 1.0.3

Статусы - большая и удобная коллекция статусов на все случаи жизни. Приложение отличается...

скачать Трекер ПривычекТрекер Привычек 1.3.5

Удобное приложение для отслеживания привычек, списков дел и саморазвития, которое...

Отзывы о программе Baby Daybook

Admin

Отзывов о программе Baby Daybook 5.20.9 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв