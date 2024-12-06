Baby Daybook для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.20.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Baltapis
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|45.2 Мб
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Baby Daybook – удобное и универсальное приложение для родителей, предназначенное для отслеживания распорядка дня новорожденных. Оно охватывает все основные аспекты ухода за ребенком, включая кормление, сон, смену подгузников, здоровье и развитие. Программа предлагает интуитивно понятный интерфейс, настраиваемые параметры и широкий набор функций, упрощающих уход за ребенком и позволяющих родителям сохранять спокойствие.
Основные возможности приложения Baby Daybook:
- Таймеры для грудного вскармливания с учетом продолжительности кормления каждой грудью.
- Журналы для записи сцеживания молока и контроля его объема.
- Учет кормления из бутылочки (грудное молоко или смесь).
- Запись введения твердых продуктов с фиксацией предпочтений и реакции ребенка.
- Учет дневного и ночного сна, а также времени бодрствования.
- Создание персонализированных графиков сна.
- Анализ изменений в режимах сна с течением времени.
- Фиксация каждой смены подгузников (включая время, содержимое и общее количество).
- Мониторинг прогресса приучения к горшку с напоминаниями для родителей.
- Запись температуры, симптомов, приема лекарств, прививок и визитов к врачу.
- Построение графиков роста на основе данных ВОЗ и CDC.
- Мониторинг прорезывания зубов с таблицей и отметками.
- Регистрация различных активностей, таких как купание, игры, прогулки и время на животике.
- Настраиваемые напоминания для поддержания регулярного ухода.
- Функция фотоальбома для сохранения важных моментов и вех развития.
- Мгновенное обновление данных между членами семьи.
- Доступ к статистике для анализа привычек ребенка.
- Экспорт данных для медицинских отчетов и печати.
- Виджеты и плитки для быстрого доступа к информации.
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