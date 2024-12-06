Baby Daybook – удобное и универсальное приложение для родителей, предназначенное для отслеживания распорядка дня новорожденных. Оно охватывает все основные аспекты ухода за ребенком, включая кормление, сон, смену подгузников, здоровье и развитие. Программа предлагает интуитивно понятный интерфейс, настраиваемые параметры и широкий набор функций, упрощающих уход за ребенком и позволяющих родителям сохранять спокойствие.

Основные возможности приложения Baby Daybook: