Rise Habit Tracker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Thinklikepro
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|31.5 Мб
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Rise Habit Tracker — приложение для отслеживания привычек и целей, которое помогает пользователям упрощать управление своими задачами и создавать положительные привычки. Оно подходит как для краткосрочных достижений, так и для устойчивого прогресса, позволяя сосредоточиться на своих приоритетах. Приложение разработано с акцентом на минимализм, простоту и эффективность, чтобы вы могли сосредоточиться на выполнении своих задач без лишних отвлекающих элементов.
С помощью Rise Habit Tracker пользователи могут не только следить за ежедневными, недельными и долгосрочными целями, но и анализировать свой прогресс. Это делает приложение идеальным инструментом для тех, кто стремится к развитию и поддержанию здоровых привычек. Удобные виджеты, глубокая аналитика и возможность персонализации обеспечивают максимальный комфорт использования.
Основные возможности приложения Rise Habit Tracker:
- Ежедневное отслеживание привычек и целей через интуитивно понятный интерфейс, включая контрольные списки и задачи.
- Подробная аналитика, предоставляющая информацию о прогрессе, оценках привычек и выполнении целей.
- Поддержка виджетов для отображения ежедневных, недельных и годовых привычек прямо с главного экрана устройства.
- Счетчик полос, фиксирующий непрерывность выполнения задач, включая 15-дневные и 30-дневные испытания.
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с поддержкой темного режима для минимального энергопотребления.
- Возможность персонализации: настройка карточек привычек и виджетов для отображения информации в удобном для пользователя формате.
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Admin
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