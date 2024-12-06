Rise Habit Tracker для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:31.5 Мб
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Rise Habit Tracker — приложение для отслеживания привычек и целей, которое помогает пользователям упрощать управление своими задачами и создавать положительные привычки. Оно подходит как для краткосрочных достижений, так и для устойчивого прогресса, позволяя сосредоточиться на своих приоритетах. Приложение разработано с акцентом на минимализм, простоту и эффективность, чтобы вы могли сосредоточиться на выполнении своих задач без лишних отвлекающих элементов.

С помощью Rise Habit Tracker пользователи могут не только следить за ежедневными, недельными и долгосрочными целями, но и анализировать свой прогресс. Это делает приложение идеальным инструментом для тех, кто стремится к развитию и поддержанию здоровых привычек. Удобные виджеты, глубокая аналитика и возможность персонализации обеспечивают максимальный комфорт использования.

Основные возможности приложения Rise Habit Tracker:

  • Ежедневное отслеживание привычек и целей через интуитивно понятный интерфейс, включая контрольные списки и задачи.
  • Подробная аналитика, предоставляющая информацию о прогрессе, оценках привычек и выполнении целей.
  • Поддержка виджетов для отображения ежедневных, недельных и годовых привычек прямо с главного экрана устройства.
  • Счетчик полос, фиксирующий непрерывность выполнения задач, включая 15-дневные и 30-дневные испытания.
  • Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с поддержкой темного режима для минимального энергопотребления.
  • Возможность персонализации: настройка карточек привычек и виджетов для отображения информации в удобном для пользователя формате.
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