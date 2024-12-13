Bennett для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.28 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The SZ Development
|Категория:
|Wi-Fi, Bluetooth
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|774 Кб
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Bennett — это удобное приложение для пользователей, которые часто работают с Bluetooth-устройствами на своем компьютере. Программа позволяет отслеживать уровень сигнала и получать подробную информацию о подключенных устройствах. Bennett разработан так, чтобы быть максимально простым в использовании: интерфейс интуитивно понятен даже для начинающих пользователей, а само приложение не требует установки, не оставляет записей в реестре Windows, обеспечивая минимальное воздействие на систему.
Одной из ключевых функций Bennett является возможность анализа уровня сигнала RSSI для совместимых Bluetooth-адаптеров. Программа поддерживает адаптеры BlueSoleil, FreeBT и Texas Instruments CC2540/41 Development Kit. Для удобства пользователя результаты анализа уровня сигнала визуализируются в виде графиков, которые можно сохранить в одном из поддерживаемых графических форматов, таких как JPEG, PNG, TIF, GIF и BMP.
Помимо мониторинга уровня сигнала, Bennett предоставляет детальную информацию о подключенных Bluetooth-устройствах. Пользователь может просматривать MAC-адрес устройства, имя производителя, класс, название устройства, а также доступные услуги. Программа также позволяет создавать лог-файлы с информацией об устройствах и сохранять их в текстовом формате (TXT) для дальнейшего использования.
Хотя некоторые адаптеры отображают только базовые сведения об устройствах, Bennett все равно остается полезным инструментом для управления Bluetooth-устройствами и мониторинга их состояния.
Основные возможности приложения Bennett:
- Мониторинг уровня сигнала RSSI для поддерживаемых адаптеров (BlueSoleil, FreeBT, Texas Instruments CC2540/41).
- Визуализация уровня сигнала в виде графиков с поддержкой экспорта в графические форматы (JPEG, PNG, TIF, GIF, BMP).
- Отображение информации о подключенных устройствах: MAC-адрес, имя производителя, класс, название устройства и доступные услуги.
- Возможность создания лог-файлов с данными о Bluetooth-устройствах в формате TXT.
- Совместимость с несколькими Bluetooth-адаптерами для получения базовой информации о подключенных устройствах.
- Отсутствие необходимости в установке и записи данных в реестр Windows.
- Простой и удобный интерфейс, подходящий для пользователей любого уровня подготовки.
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