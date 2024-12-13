Bennett для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.28 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Wi-Fi, Bluetooth
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Размер:774 Кб
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Bennett — это удобное приложение для пользователей, которые часто работают с Bluetooth-устройствами на своем компьютере. Программа позволяет отслеживать уровень сигнала и получать подробную информацию о подключенных устройствах. Bennett разработан так, чтобы быть максимально простым в использовании: интерфейс интуитивно понятен даже для начинающих пользователей, а само приложение не требует установки, не оставляет записей в реестре Windows, обеспечивая минимальное воздействие на систему.

Одной из ключевых функций Bennett является возможность анализа уровня сигнала RSSI для совместимых Bluetooth-адаптеров. Программа поддерживает адаптеры BlueSoleil, FreeBT и Texas Instruments CC2540/41 Development Kit. Для удобства пользователя результаты анализа уровня сигнала визуализируются в виде графиков, которые можно сохранить в одном из поддерживаемых графических форматов, таких как JPEG, PNG, TIF, GIF и BMP.

Помимо мониторинга уровня сигнала, Bennett предоставляет детальную информацию о подключенных Bluetooth-устройствах. Пользователь может просматривать MAC-адрес устройства, имя производителя, класс, название устройства, а также доступные услуги. Программа также позволяет создавать лог-файлы с информацией об устройствах и сохранять их в текстовом формате (TXT) для дальнейшего использования.

Хотя некоторые адаптеры отображают только базовые сведения об устройствах, Bennett все равно остается полезным инструментом для управления Bluetooth-устройствами и мониторинга их состояния.

Основные возможности приложения Bennett:

  • Мониторинг уровня сигнала RSSI для поддерживаемых адаптеров (BlueSoleil, FreeBT, Texas Instruments CC2540/41).
  • Визуализация уровня сигнала в виде графиков с поддержкой экспорта в графические форматы (JPEG, PNG, TIF, GIF, BMP).
  • Отображение информации о подключенных устройствах: MAC-адрес, имя производителя, класс, название устройства и доступные услуги.
  • Возможность создания лог-файлов с данными о Bluetooth-устройствах в формате TXT.
  • Совместимость с несколькими Bluetooth-адаптерами для получения базовой информации о подключенных устройствах.
  • Отсутствие необходимости в установке и записи данных в реестр Windows.
  • Простой и удобный интерфейс, подходящий для пользователей любого уровня подготовки.
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