Grand для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.07 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The SZ Development
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|178 Кб
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Grand – компактная утилита, предназначенная для отображения данных всех подключенных датчиков на устройствах под управлением Windows. Программа функционирует на основе событий, что означает автоматическое обновление данных при любых изменениях. Датчики в компьютерах – это аппаратные компоненты, предоставляющие информацию о местоположении или окружающей среде для приложений, установленных на устройстве.
С помощью Grand пользователи могут видеть в режиме реального времени данные, предоставляемые встроенными, проводными или беспроводными сенсорами. Эти данные могут быть использованы для настройки приложений и сервисов, предлагающих рекомендации или адаптирующихся под внешние условия. Например, датчики освещенности позволяют автоматически регулировать яркость экрана в зависимости от уровня освещения, а геолокационные датчики помогают приложениям определять местоположение и предоставлять полезные рекомендации, например, по маршрутам или заведениям поблизости.
Если вы беспокоитесь о конфиденциальности данных, Grand позволяет анализировать, какие программы используют информацию с датчиков. В Windows предусмотрены системные уведомления, информирующие пользователей о доступе приложений к данным сенсоров. Это дает возможность контролировать доступ и защищать личную информацию, ограничивая права некоторых программ.
Основные возможности приложения Grand:
- Отображение данных всех подключенных датчиков в режиме реального времени.
- Автоматическое обновление информации при изменении данных.
- Поддержка встроенных, проводных и беспроводных сенсоров.
- Возможность анализа и контроля доступа программ к данным датчиков.
- Система уведомлений об использовании сенсорных данных сторонними приложениями.
- Адаптация информации в зависимости от предоставляемых сенсорами данных (освещение, геолокация и т. д.).
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