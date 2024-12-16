Grand для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.07 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
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Размер:178 Кб
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Grand скриншот № 1

Grand – компактная утилита, предназначенная для отображения данных всех подключенных датчиков на устройствах под управлением Windows. Программа функционирует на основе событий, что означает автоматическое обновление данных при любых изменениях. Датчики в компьютерах – это аппаратные компоненты, предоставляющие информацию о местоположении или окружающей среде для приложений, установленных на устройстве.

С помощью Grand пользователи могут видеть в режиме реального времени данные, предоставляемые встроенными, проводными или беспроводными сенсорами. Эти данные могут быть использованы для настройки приложений и сервисов, предлагающих рекомендации или адаптирующихся под внешние условия. Например, датчики освещенности позволяют автоматически регулировать яркость экрана в зависимости от уровня освещения, а геолокационные датчики помогают приложениям определять местоположение и предоставлять полезные рекомендации, например, по маршрутам или заведениям поблизости.

Если вы беспокоитесь о конфиденциальности данных, Grand позволяет анализировать, какие программы используют информацию с датчиков. В Windows предусмотрены системные уведомления, информирующие пользователей о доступе приложений к данным сенсоров. Это дает возможность контролировать доступ и защищать личную информацию, ограничивая права некоторых программ.

Основные возможности приложения Grand:

  • Отображение данных всех подключенных датчиков в режиме реального времени.
  • Автоматическое обновление информации при изменении данных.
  • Поддержка встроенных, проводных и беспроводных сенсоров.
  • Возможность анализа и контроля доступа программ к данным датчиков.
  • Система уведомлений об использовании сенсорных данных сторонними приложениями.
  • Адаптация информации в зависимости от предоставляемых сенсорами данных (освещение, геолокация и т. д.).
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