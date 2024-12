Clear And Go — приложение, предназначенное для сканирования и очистки кодов неисправностей автомобилей с поддержкой стандарта OBD-II. Программа совместима с адаптерами ELM327, подключающимися через Bluetooth и Wi-Fi, и обеспечивает простой доступ к диагностической информации. Clear And Go позволяет считывать коды ошибок, предоставлять описание неисправностей и удалять их. Это инструмент для быстрого анализа состояния автомобиля, но важно помнить, что устранение кода неисправности не решает проблему — обслуживайте автомобиль своевременно, чтобы избежать повторения ошибок.

Программа создана для автомобилистов и технических специалистов, которые хотят самостоятельно получать информацию о состоянии авто и удалять коды ошибок. Это приложение станет полезным помощником для тех, кто ценит удобство и функциональность.

Основные возможности приложения Clear And Go: