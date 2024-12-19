Clear And Go для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.18.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nitramite
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|18.83 Мб
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Clear And Go — приложение, предназначенное для сканирования и очистки кодов неисправностей автомобилей с поддержкой стандарта OBD-II. Программа совместима с адаптерами ELM327, подключающимися через Bluetooth и Wi-Fi, и обеспечивает простой доступ к диагностической информации. Clear And Go позволяет считывать коды ошибок, предоставлять описание неисправностей и удалять их. Это инструмент для быстрого анализа состояния автомобиля, но важно помнить, что устранение кода неисправности не решает проблему — обслуживайте автомобиль своевременно, чтобы избежать повторения ошибок.
Программа создана для автомобилистов и технических специалистов, которые хотят самостоятельно получать информацию о состоянии авто и удалять коды ошибок. Это приложение станет полезным помощником для тех, кто ценит удобство и функциональность.
Основные возможности приложения Clear And Go:
- Чтение и очистка кодов неисправностей OBD-II.
- Получение описаний ошибок с помощью онлайн-ресурсов, таких как obd-codes.com.
- Быстрый переход к дополнительной информации о кодах неисправностей, включая примеры изображения поврежденных деталей.
- Поддержка адаптеров ELM327 с интерфейсами Bluetooth и Wi-Fi.
- Функция автоматической очистки кодов неисправностей с настройкой по времени.
- Совместимость с адаптерами версий от 1.0 до 2.2, включая клоны v1.5 и v2.1.
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