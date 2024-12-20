Nassau для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.09 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The SZ Development
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|122 Кб
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Nassau — удобный инструмент для отображения информации о текущем состоянии сетевого подключения. После запуска приложение размещается в системном трее (области рядом с часами) в виде небольшого значка, который обеспечивает быстрый доступ к ключевой информации о сети. Оно разработано для тех, кто хочет быстро и без дополнительных действий получить данные о сетевых параметрах, включая IP-адреса, шлюзы и DNS-серверы.
Программа отображает во всплывающей подсказке основную информацию, такую как имя пользователя, имя компьютера, рабочую группу или домен. Дополнительно в подсказке для каждого сетевого адаптера можно увидеть данные о текущих IP-адресах, шлюзах и DNS-серверах. Это упрощает диагностику сетевых подключений и обеспечивает удобный доступ к информации без необходимости открывать сторонние утилиты.
Дважды щелкнув по значку, пользователь может открыть расширенное окно, где вся информация отображается в более наглядном виде, включая подробные данные обо всех активных сетевых адаптерах. Это делает приложение полезным инструментом как для обычных пользователей, так и для системных администраторов, которым важно оперативно получать данные о состоянии сети.
Основные возможности программы Nassau:
- Быстрое отображение информации о сети через значок в системном трее.
- Отображение имени пользователя, компьютера, рабочей группы или домена.
- Просмотр IP-адресов, шлюзов и DNS-серверов для каждого сетевого адаптера.
- Возможность открытия расширенного окна с подробной информацией о сетевых параметрах.
- Поддержка всех активных сетевых адаптеров компьютера.
- Компактный и удобный интерфейс без избыточных элементов.
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