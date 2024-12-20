Nassau для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.09 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:122 Кб
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Nassau скриншот № 1

Nassau — удобный инструмент для отображения информации о текущем состоянии сетевого подключения. После запуска приложение размещается в системном трее (области рядом с часами) в виде небольшого значка, который обеспечивает быстрый доступ к ключевой информации о сети. Оно разработано для тех, кто хочет быстро и без дополнительных действий получить данные о сетевых параметрах, включая IP-адреса, шлюзы и DNS-серверы.

Программа отображает во всплывающей подсказке основную информацию, такую как имя пользователя, имя компьютера, рабочую группу или домен. Дополнительно в подсказке для каждого сетевого адаптера можно увидеть данные о текущих IP-адресах, шлюзах и DNS-серверах. Это упрощает диагностику сетевых подключений и обеспечивает удобный доступ к информации без необходимости открывать сторонние утилиты.

Дважды щелкнув по значку, пользователь может открыть расширенное окно, где вся информация отображается в более наглядном виде, включая подробные данные обо всех активных сетевых адаптерах. Это делает приложение полезным инструментом как для обычных пользователей, так и для системных администраторов, которым важно оперативно получать данные о состоянии сети.

Основные возможности программы Nassau:

  • Быстрое отображение информации о сети через значок в системном трее.
  • Отображение имени пользователя, компьютера, рабочей группы или домена.
  • Просмотр IP-адресов, шлюзов и DNS-серверов для каждого сетевого адаптера.
  • Возможность открытия расширенного окна с подробной информацией о сетевых параметрах.
  • Поддержка всех активных сетевых адаптеров компьютера.
  • Компактный и удобный интерфейс без избыточных элементов.
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